YAMAZEN ヤマゼン 山善ミニスポットエアコンYMS-1822015年製電源 100 Vサイズ 約 幅 475 ㎜ 奥行 265 ㎜ 高さ 610 ㎜ ダクト 300~400 ㎜重量 約 23 ㎏半年ほど使用しました。その後、室内にて保管品。日焼けによる色褪せ、有り傷、汚れ、有り画像、確認お願いします。出品前に動作確認済、問題なく普通に使えました。

