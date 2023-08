65%OFF【送料無料】 レコード　Kalafina kalafina far water the on 邦楽

Kalafina kalafina レコード 貴重

Kalafina far on the water (完全生産限定アナログ盤) 2枚組

新品未開封品です。

素人保管ですので、パッケージに擦れなどございます。

ご理解の上ご購入下さい。

完全生産限定盤 アナログ盤 レア 貴重品

他にもKalafinaレコードを出品しております。

※複数購入での値引きはいたしておりません。

同一の方が購入される場合はご一緒に発送いたしますので、コメントにてご相談下さいませ。商品ページを購入分に編集させていただきます。

ご相談中に各商品ページにて購入された方がいらっしゃる場合はその方を優先させていただきます。

値下げ不可

即購入OK

#Kalafina

#kalafina

#カラフィナ

#レコード

#レア

#far on the water

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

