新発売 【美品】Supreme ノースフェイス ペーパーヌプシ ダウンジャケット

Supreme The North Face

Paper Print Nuptse Jacket 19AW

StockXで購入。鑑定済み正規品。

1度、使用あり。

(その際、StockXのタグも切りました)

ノースタグはあり。(写真を参照)

自分用に購入し、長く着用予定でしたが

着る機会が無いので出品します。

1回着用しましたが

汚れ無く状態非常に良いです。

納品書はありません。

※神経質な方はご遠慮、願いますm(_ _)m

※宅急便で、お届けします。

※購入前に、コメントをお願い致しますm(_ _)m

#タグ付き

#Mサイズ

#The North Face

#ノースフェイス

# supreme

#シュプリーム

#コラボ

カラー···グレー

フード···フードあり

カラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

