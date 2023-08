商品 41641

【入札前の注意点】

1、入札前には説明文をよく読んでから入札をお願い致します。

2、入札金額をよく確認してから入札してください。

3、落札後に取引の意思がない方は入札を控えてくさい(返信のない方は論外です)。

4、(例外なく)落札後は取引をしていただきます。間違いや、落札後に金額の交渉は受けつけません。

5、入金後に"明日発送して下さい"などの発送指定はご遠慮下さい。

"発送までの日数"は入金後からが基準となります。

入金していただいた後はなるべく早い発送を心がけていますが、お急ぎの方や急かす方は入札をご遠慮下さい。

6、記載がない限り基本的に商品は中古です。パンツは未補正ではないものとご理解下さい。

以上の点を踏まえた上での取引をお願い致します。

いいねに登録をお願いいたします。

(表記サイズ)S

ウエスト 76〜84㎝程度

股下 18㎝程度

総丈 48㎝

(状態)10中7ぐらいです。使用感・汚れ少ないです。

使う機会がほとんどなくなった為、出品となりました。

他にも多数出品しています。一度見て下さい。

USEDですので中古商品にご理解のある方のみ入札をお願い致します。

質問は落札前にお願い致します。

レターパック。

NCNRでお願い致します。

落札後48時間以内に連絡をお願い致します。

素材···コットン

裾···裾カットオフ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

