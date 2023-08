【超歓迎された】 へんレコユニフォーム 藤井風 裏方 M 黒 ミュージシャン

藤井風さんの公式サイトで購入し

藤井風グッズ GBUレコードバック ホワイト

保管しておりました。

胸と背中のロゴは刺繍になっています

1度開封して試着しています。

人の手に渡ったものですのでご理解いただける方お願いします

折りたたんで発送させて頂きます

おまけ付き

【公式サイトより】

素材…レーヨン100%

サイズ…M

身丈75cm

身幅62cm

肩幅49cm

袖丈21.5cm

#藤井風

#ヘンレコユニフォーム

#黒

#裏方

#藤井風グッズ

藤井風さんの公式サイトで購入し保管しておりました。胸と背中のロゴは刺繍になっています1度開封して試着しています。人の手に渡ったものですのでご理解いただける方お願いします折りたたんで発送させて頂きますおまけ付き【公式サイトより】素材…レーヨン100%サイズ…M身丈75cm身幅62cm肩幅49cm袖丈21.5cm#藤井風#ヘンレコユニフォーム#黒#裏方#藤井風グッズ

