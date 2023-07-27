【完売】 yeezy adidas 500 28.5cm high スニーカー

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商品の状態は画像にてご判断下さい。なお、新品未使用品ですが、着用上全く問題のない製造上でついている細かいスレやキズ等がある場合が御座います、細かい点を気にされる方、神経質な方及び状態に拘る方のご購入は絶対にご遠慮下さい。

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adidas Yeezy 500 High Tactile Orange発送するもの : スニーカー本体、タグ、メーカー化粧箱ご注意商品の状態は画像にてご判断下さい。なお、新品未使用品ですが、着用上全く問題のない製造上でついている細かいスレやキズ等がある場合が御座います、細かい点を気にされる方、神経質な方及び状態に拘る方のご購入は絶対にご遠慮下さい。平日を仕事しておりまして、夜に返信できます。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

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