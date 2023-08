ご覧いただきありがとうございます。

【動作】

簡単な動作は確認済みです

【付属品】

画像に写っている物が全てになります。

撮影に使用している台などがある場合は付属しません。

【梱包】

プチプチ、ダンボールなどに包んでの梱包を行います。また、リサイクル品を使用することもありますが、丁寧な梱包を心がけています。

【注意事項】

※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。

※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。

※説明文と画像に相違がある場合、画像を優先とさせていただきます。

※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。

※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。

画像をご確認の上、ご購入下さい。

傷や汚れによる返品交換は個人の主観による為受け付けておりません。

気にならさる方は、購入前にご確認及び新品のご購入をお願い致します。

※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。

※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。

付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。

※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。

ご不明な点は購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。

ご了承の上、ご購入の程宜しくお願い致します。

店頭や他サイトでも販売している為タイミングによってはご用意できない時もございます。

1750000571230615

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

