人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ 新品　theory luxe セオリーリュクス　ワンピース　麻　リネン　38 ひざ丈ワンピース

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麻粗材が入っているため全体的に目が粗い感じで画像にあるような粒？っぽいものがところどころにあります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリーリュクス 商品の状態 新品、未使用

こちらは値下げ不可になりますが、2点以上ご購入の場合は少額ですが値引き致します。購入、コメントされる前に必ずプロフィールをご覧下さい。セオリーリュクス ワンピース新品タグつき 紙タグに汚れがあります。しわになりやすく全体的にしわがあります。サイズ３８カラー 主観ですがグレーベージュ？のような感じかと思います。カラーナンバー３１０となっています。気になる方は公式サイトなどでご確認ください。素材 タグ画像をご覧ください。平置き 後ろ襟１番高い所～裾８９cm 肩幅４５cm 身幅４３cm多少の誤差はご了承ください。背中にファスナーがあります。麻粗材が入っているため全体的に目が粗い感じで画像にあるような粒？っぽいものがところどころにあります。

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