好評 【Issey Miyake】ニットトップス ニット/セーター

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イッセイミヤケの構築的なデザインが特徴のトップスとなります

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写真だとわかりづらいですが黒い部分がシースルーっぽくなっていてとっても素敵です♩

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 新品、未使用

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