新規購入 paul smith シャツ 美品 シャツ

ポールスミスのシャツです。昨年くらいに百貨店で3万円程度で購入しました。短時間、数回着用の美品ですが、クローゼット整理のために出品します。神経質な方はご遠慮ください。素材はコットン100パーセントです。Lサイズで素人採寸ですが、肩幅46cm、着丈76cm、身幅55cmです。素人採寸ですのでご参考までにお願いいたします。

売約済み 60s BIG MAC マチ付きワークシャツ



【未使用】コモリ コットンネル ワークジャケット サイズ2 ロイヤルブルー

ヒステリックグラマーなどに近い雰囲気もあります。春夏の相棒としていかがでしょうか?宜しくお願いいたします。

【新品・未使用】ANARC(アナーク)長袖シャツ



FIRST DOWN ネルシャツ ドッグタウン超カッコいい❗️チェックシャツ黒L

paul smith

OLD JOE & Co. オールドジョー 22ss シャツ ジャケット デニム

ポールスミス

TB81ね Pataloha Patagonia コットン アロハシャツ 半袖

ポール・スミス

【SUN SURF】サンサーフ レーヨンアロハシャツ オープンカラー 壁縮緬

ヒステリックグラマー

AURALEE WASHED FINX TWILL BIGSHIRTS

総柄

オーベット 23ss 美品 サマーウール二重ビームサッカー シャツ

ワコマリア

Falilv by Falilv シャツ

wacko maria

hed mayner ヘドメイナー オーバーサイズシャツブラック M



ドレスドアンドレスド ストライプシャツ

Supreme

★ポールスミスコレクション ホワイトシャツ

STUSSY

新品未使用 MASU 23SS ZIP-UP GALAXY SILK SHIRT

HUF(ハフ)

【希少】yohji yamamoto パネル ビッグシャツ 3

STADIUM(スタジアム)

BONCOURA × LOFTMAN ワンナップシャツ改 デッドストック

SOPHNET(ソフネット)

初期 NUMBER (N)ine ウエスタンデニムシャツ 宮下在籍時

NEIGHBORHOOD(ネイバーフット)

サイズ2 グラフペーパー トーマスメイソンストライプシャツ

TENDERLOIN(テンダーロイン)

①2点目〜50%OFF インク グッド シャツ

Billionaire Boys Club

Fear of God Oversized Denim Shirt M



keboz ユニフォーム

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン/LITTLEBIG リトルビッグ/BED j.w. FORD ベッドフォード/sulvam サルバム/SOSHIOTSUKI ソウシオオツキ/YUKI HASHIMOTO ユウキハシモト/MIHARAYASUHIRO ミハラヤスヒロ/COMME des GARÇONS コム デ ギャルソン/_JULIUS ユリウス/NILøS ニルズ/ground Y グランドワイ/Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト/Y-3 ワイスリー/GalaabenD ガラアーベント/JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジョンローレンスサリバン/TOGA VIRILIS トーガ ヴィリリース/kujaku クジャク/ATTACHMENT アタッチメント/UNDERCOVER アンダーカバー/sacai サカイ/HARE ハレ/Dulcamara ドゥルカマラ/stein シュタイン/kolor カラー/CULLNI クルニ/MASU エムエーエスユー/midorikawa ミドリカワ/SHINYA KOZUKA シンヤコズカ/YOKE ヨーク/DAIRIKU ダイリク/SUGARHILL シュガーヒル/

【未使用新品】Y-3 / ワイスリー マルチストライプシャツ ボーダー

袖丈...長袖

ネイバーフッド SOLID-COLOR HAWAIIAN SHIRT SS

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

レインスプーナー ミッキー ポスター柄 アロハ 未使用 タグ付き

襟...レギュラーカラー

AURALEE 20AW ウールフランネル セットアップ

素材...コットン

WTAPS チェックシャツ SIZE:2

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミス 商品の状態 未使用に近い

ポールスミスのシャツです。昨年くらいに百貨店で3万円程度で購入しました。短時間、数回着用の美品ですが、クローゼット整理のために出品します。神経質な方はご遠慮ください。素材はコットン100パーセントです。Lサイズで素人採寸ですが、肩幅46cm、着丈76cm、身幅55cmです。素人採寸ですのでご参考までにお願いいたします。ヒステリックグラマーなどに近い雰囲気もあります。春夏の相棒としていかがでしょうか?宜しくお願いいたします。paul smithポールスミスポール・スミスヒステリックグラマー総柄ワコマリアwacko mariaSupremeSTUSSYHUF(ハフ)STADIUM(スタジアム)SOPHNET(ソフネット)NEIGHBORHOOD(ネイバーフット)TENDERLOIN(テンダーロイン)Billionaire Boys ClubLAD MUSICIAN ラッドミュージシャン/LITTLEBIG リトルビッグ/BED j.w. FORD ベッドフォード/sulvam サルバム/SOSHIOTSUKI ソウシオオツキ/YUKI HASHIMOTO ユウキハシモト/MIHARAYASUHIRO ミハラヤスヒロ/COMME des GARÇONS コム デ ギャルソン/_JULIUS ユリウス/NILøS ニルズ/ground Y グランドワイ/Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト/Y-3 ワイスリー/GalaabenD ガラアーベント/JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジョンローレンスサリバン/TOGA VIRILIS トーガ ヴィリリース/kujaku クジャク/ATTACHMENT アタッチメント/UNDERCOVER アンダーカバー/sacai サカイ/HARE ハレ/Dulcamara ドゥルカマラ/stein シュタイン/kolor カラー/CULLNI クルニ/MASU エムエーエスユー/midorikawa ミドリカワ/SHINYA KOZUKA シンヤコズカ/YOKE ヨーク/DAIRIKU ダイリク/SUGARHILL シュガーヒル/袖丈...長袖柄・デザイン...プリント(ロゴなど)襟...レギュラーカラー素材...コットン季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミス 商品の状態 未使用に近い

WACKO MARIA × 攻殻機動隊 アロハシャツ《希少》ハーレーダビッドソン HARLEY☆半袖シャツ 2XL 刺繍 ホワイト