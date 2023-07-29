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新規購入 paul smith シャツ 美品 シャツ

商品の説明

ポールスミスのシャツです。昨年くらいに百貨店で3万円程度で購入しました。短時間、数回着用の美品ですが、クローゼット整理のために出品します。神経質な方はご遠慮ください。素材はコットン100パーセントです。Lサイズで素人採寸ですが、肩幅46cm、着丈76cm、身幅55cmです。素人採寸ですのでご参考までにお願いいたします。
売約済み　60s BIG MAC マチ付きワークシャツ

【未使用】コモリ　コットンネル　ワークジャケット　サイズ2 ロイヤルブルー
ヒステリックグラマーなどに近い雰囲気もあります。春夏の相棒としていかがでしょうか？宜しくお願いいたします。
【新品・未使用】ANARC(アナーク)長袖シャツ

FIRST DOWN ネルシャツ　ドッグタウン超カッコいい❗️チェックシャツ黒L
paul smith
OLD JOE & Co. オールドジョー 22ss シャツ ジャケット デニム
ポールスミス
TB81ね Pataloha Patagonia コットン アロハシャツ 半袖
ポール・スミス
【SUN SURF】サンサーフ レーヨンアロハシャツ オープンカラー 壁縮緬
ヒステリックグラマー
AURALEE WASHED FINX TWILL BIGSHIRTS
総柄
オーベット 23ss 美品 サマーウール二重ビームサッカー シャツ
ワコマリア
Falilv by Falilv シャツ
wacko maria
hed mayner ヘドメイナー　オーバーサイズシャツブラック M

ドレスドアンドレスド　ストライプシャツ
Supreme
★ポールスミスコレクション ホワイトシャツ
STUSSY
新品未使用 MASU 23SS ZIP-UP GALAXY SILK SHIRT
HUF（ハフ）
【希少】yohji yamamoto パネル ビッグシャツ 3
STADIUM（スタジアム）
BONCOURA × LOFTMAN ワンナップシャツ改 デッドストック
SOPHNET（ソフネット）
初期 NUMBER (N)ine ウエスタンデニムシャツ 宮下在籍時
NEIGHBORHOOD（ネイバーフット）
サイズ2 グラフペーパー　トーマスメイソンストライプシャツ
TENDERLOIN（テンダーロイン）
①2点目〜50%OFF　インク　グッド　シャツ
Billionaire Boys Club
Fear of God Oversized Denim Shirt M

keboz ユニフォーム
LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン/LITTLEBIG リトルビッグ/BED j.w. FORD ベッドフォード/sulvam サルバム/SOSHIOTSUKI ソウシオオツキ/YUKI HASHIMOTO ユウキハシモト/MIHARAYASUHIRO ミハラヤスヒロ/COMME des GARÇONS コム デ ギャルソン/_JULIUS ユリウス/NILøS ニルズ/ground Y グランドワイ/Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト/Y-3 ワイスリー/GalaabenD ガラアーベント/JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジョンローレンスサリバン/TOGA VIRILIS トーガ ヴィリリース/kujaku クジャク/ATTACHMENT アタッチメント/UNDERCOVER アンダーカバー/sacai サカイ/HARE ハレ/Dulcamara ドゥルカマラ/stein シュタイン/kolor カラー/CULLNI クルニ/MASU エムエーエスユー/midorikawa ミドリカワ/SHINYA KOZUKA シンヤコズカ/YOKE ヨーク/DAIRIKU ダイリク/SUGARHILL シュガーヒル/
【未使用新品】Y-3 / ワイスリー マルチストライプシャツ ボーダー
袖丈...長袖
ネイバーフッド　SOLID-COLOR HAWAIIAN SHIRT SS
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
レインスプーナー ミッキー ポスター柄 アロハ 未使用 タグ付き
襟...レギュラーカラー
AURALEE 20AW ウールフランネル セットアップ
素材...コットン
WTAPS チェックシャツ SIZE:2
季節感...春, 夏, 秋, 冬

WACKO MARIA × 攻殻機動隊　アロハシャツ

商品の情報

商品のサイズL
ブランドポールスミス
商品の状態未使用に近い

《希少》ハーレーダビッドソン HARLEY☆半袖シャツ 2XL 刺繍 ホワイト
ポールスミスのシャツです。昨年くらいに百貨店で3万円程度で購入しました。短時間、数回着用の美品ですが、クローゼット整理のために出品します。神経質な方はご遠慮ください。素材はコットン100パーセントです。Lサイズで素人採寸ですが、肩幅46cm、着丈76cm、身幅55cmです。素人採寸ですのでご参考までにお願いいたします。ヒステリックグラマーなどに近い雰囲気もあります。春夏の相棒としていかがでしょうか？宜しくお願いいたします。paul smithポールスミスポール・スミスヒステリックグラマー総柄ワコマリアwacko mariaSupremeSTUSSYHUF（ハフ）STADIUM（スタジアム）SOPHNET（ソフネット）NEIGHBORHOOD（ネイバーフット）TENDERLOIN（テンダーロイン）Billionaire Boys ClubLAD MUSICIAN ラッドミュージシャン/LITTLEBIG リトルビッグ/BED j.w. FORD ベッドフォード/sulvam サルバム/SOSHIOTSUKI ソウシオオツキ/YUKI HASHIMOTO ユウキハシモト/MIHARAYASUHIRO ミハラヤスヒロ/COMME des GARÇONS コム デ ギャルソン/_JULIUS ユリウス/NILøS ニルズ/ground Y グランドワイ/Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト/Y-3 ワイスリー/GalaabenD ガラアーベント/JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジョンローレンスサリバン/TOGA VIRILIS トーガ ヴィリリース/kujaku クジャク/ATTACHMENT アタッチメント/UNDERCOVER アンダーカバー/sacai サカイ/HARE ハレ/Dulcamara ドゥルカマラ/stein シュタイン/kolor カラー/CULLNI クルニ/MASU エムエーエスユー/midorikawa ミドリカワ/SHINYA KOZUKA シンヤコズカ/YOKE ヨーク/DAIRIKU ダイリク/SUGARHILL シュガーヒル/袖丈...長袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）襟...レギュラーカラー素材...コットン季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報

商品のサイズL
ブランドポールスミス
商品の状態未使用に近い

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15分钟前

新規購入 paul smith シャツ 美品 シャツ

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
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6661b

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コメント (4)

6661b
新規購入 paul smith シャツ 美品 シャツ 新規購入 paul smith シャツ 美品 シャツ

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