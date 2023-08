✨✨きれいな良品です✨✨

✨✨きれいな良品です✨✨PlayStation®Vita ホワイトPCH-2000 ZA12*Wi-Fiモデル**本体内1GBメモリ内蔵**値下げ交渉はご遠慮頂いております。予めご了承下さい。■■付属品■■⚪︎PSVITA本体のみ以上で全てです。※検品用のソフト、ケーブル類や箱など付属しませんのでご注意ください。※充電器(純正品中古)が必要な方は+1300円でお付けします。ご購入前に『充電器付きで』とコメントして頂き必ず価格変更後にご購入ください。■■状態■■総合【A】使用感が少なくきれいなお品です♫《動作》【A】初期化済。ソウルサクリファイスのソフトを使用し左右スティック各ボタン左右スピーカー音量調整タッチパネル反応カメラ起動充電器接続→→確認済です。《本体》【A】表側、スティック、ボタン、表面きれいです。裏側、光沢素材には細かいキズが少しありますがきれいです。側面、ボタンなどきれいです。《画面》【B】画面焼けありません。右スティック付近に小さなキズがあります。フィルムは貼っておりません。【N 新品】【S 未使用に近い】【A 非常に良い】【B 良い】【C普通】【D少し悪い】【E 悪い】※個人的な主観ではありますが分かりやすくランク分けしております。#かりあさPSVITA一覧⇧他のPSVITAはこちらをタップ⇧※状態はあくまで素人検品、個人の主観となります。※ 記載にないスレ、キズ、汚れなどもしかしたらあるかもしれませんがご容赦ください。※すり替え防止対策としてシリアルナンバーを撮影、保管させて頂きます。※説明文の無断使用は禁止行為です。■■発送■■クッション材でしっかり巻いて、防水で袋へ入れ封筒で発送します。⇧不安な方は+300円でゆうパケットプラス専用箱への変更も可能です。必ずご購入前にコメントして下さい。☆匿名配送☆☆送料込み☆☆即購入OK☆ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStationVita PlayStation_Vita PSVita PS_Vita 白 White プレイステーションヴィータ g243

