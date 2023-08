Nike Air Jordan 4 "University Blue"

ナイキ エアジョーダン4 ユニバーシティーブルー

スニダンで購入しましたが、サイズが合わず2回しか履いてません

なのでソールの擦れや汚れ全然ありません

サイズ 26cm

箱

黒タグ

純正シューレス

あります

気になさらない方購入お願いします

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

Nike Air Jordan 4 "University Blue"ナイキ エアジョーダン4 ユニバーシティーブルースニダンで購入しましたが、サイズが合わず2回しか履いてませんなのでソールの擦れや汚れ全然ありませんサイズ 26cm箱黒タグ純正シューレスあります気になさらない方購入お願いします#ESSENTIALS#FOG#FOGESSENTIALS#エッセンシャルズ #ナイキ#NIKE#ダンク#dunk#nikedunk#パンダ#パンダダンク#panda#nikesb#sb#スニーカー#snkrs#abc#スニーカーズ#キス#KITH#kith#end#sns#エンド#エスエヌエス#シュプリーム#supreme#beanie#ビーニー#ニット帽#キャップ#シュプ#Tシャツ#シャツ#シュプT#ノース#ノースフェイス#ザノースフェイス#thenorthface#north#face#エアジョーダン#airjordan#air

