表記サイズ:38 レディース

※ゆったりとしたデザインにつき、「フリーサイズ」にて出品しています

平置き実寸(cm):身幅78 後ろ着丈92 裄丈80

※誤差はご了承下さい

カラー:オフホワイト 白系

本体:麻100% リネン ※手洗い可

生産国:日本製

定価42,900円

ADOREのカフタンシャツです。

通気性や吸湿性に優れ、汗をかいても肌に張り付かず、優しい肌触りのシアー感ある麻素材で作られたブラウスです。

ロング丈でチュニックやワンピース感覚でレイヤードスタイルに落とし込みやすい1着。

ギャザーフレアーの入ったビッグシルエットのリラックス感漂うデザインで、エレガント感ある大人のリラックススタイルに仕上がります。

※キャミソール欠品していますが、お手持ちのキャミソールやタンクトプなど代用いただけます

大きく目立つ破れや汚れはなく、きれいな状態です

※デザインとして製品洗い加工が施されています

※素材特有のネップや織フシ、織ムラ、色ムラ、シワがあります

特記すべきダメージのみ記載しておりますので、古着ゆえの使用感等については予めご了承下さい

折りたたみ保管していますので、皺につきましてはご了承下さい

※タイトル商品のみの出品です

匿名配送でお届けします

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アドーア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

