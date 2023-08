ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。お顔が見えないからこそ心を大切にし、大手カメラ店に劣らない信頼、迅速を遵守したお取り引きを心がけています。どうぞよろしくお願い致します。☆女性やお子様も安心の除菌クリーニングを施工してから発送☆細部まで検品済み☆初期不良対応【★超美品★ RICOH リコー GR1V GR LENS 28mm F2.8 元箱付★清潔感溢れべたつきのない綺麗な外観! 透き通る光学系! 動作確認済! 完動品!】【外観】通常使用によるスレ、キズ僅かにあります。正面から見て右側側面に凹みキズがありますが全体的には使用感の少ない綺麗な美品のコンディションを保っております。ラバーも黒々としており、べたつきもなく清潔感に溢れています。マウントに関しても最高のコンディションです。モルト部分も劣化見られず大変綺麗です!各ダイヤルやボタンにスレ、文字消えなども御座いませんので、落札者様も大変満足して頂けると自信を持ってオススメ出来る逸品です。画像にてご確認下さい!【光学】ファインダー内に使用によるチリ、ホコリは少なく、当然カビ、クモリ、キズなども御座いません。視認性もばっちりで液晶画面も液漏れなく綺麗なコンディションになっております。レンズ部分もカビ、クモリ、キズなど御座いません。【動作】専門店において動作確認も細かくチェックをしております。シャッター、タイマ―、各種機能、露出機能、二重像、フラッシュ全て全く問題ありません。機能に関してもパーフェクトな一品と言えます!!レンズ部分も油染みもなく問題なく動作致します!お探しの方も多いとは思いますが一点のみのご紹介です!!ご購入後、万が一初期不良が見つかりましたらお受け取りより3日以内にご連絡下されば必ずご対応致します。ご購入を決して後悔しないお取引にさせて頂きます!当方のこれまでの評価も是非御確認してご検討下さいませ。★お届けする商品★・本体※その他写真に写っているものが全てです。※プロフィールをお読み頂いてからのご購入よろしくお願い致します。大切に使って頂ける方へ真心を込めてお届け致します。※ご質問があればお気軽にご連絡ください。必ずお返事致します。

商品の状態 目立った傷や汚れなし

