☆ トラブル防止のため、プロフィール必読お願いいたします。

最終価格、値下げ交渉コメント頂きましてもお答え致しません。

着画もしていません。

ご購入の前に一度コメントよろしくお願いいたします。(トラブル防止のために)

ブランド ノーブランド メンズ

GACKTさんが昔同じデザインを着用していたみたいでオーダー品だったらしく、オーダーをして同じのを制作してもらったお品です。

色 ブラック 黒

エナメル調な光沢があります。

サイズ 不明。

M〜Lくらい?平置きサイズを参考にしてみてください。

平置き バスト 約58センチ 肩幅 役48センチ

着丈 約66センチ 裏布あり。

素材 レザー オーストリッチ? 本革

一回着用のみの美品になりますがかなり昔の商品になりますので金具にくすみがございます。

状態の感じ方には個人差ございます。

検品は、していますが素人検品になりますので見逃しある場合ございます。

完璧をお求めの方はご遠慮ください。

じいじキアラ様専用



レザーのライダースジャケットになります。(オーストリッチとは聞いてますが少しあやふやなのでレザーと記載しています。)

オーダー品になりますのでレアかとは。

シンプルな形なので着回ししやすいです。

他にもジャンル色々出品中です。

#ライダースジャケット #レザー #GACKT #本革 #秋冬 #春

カラー...ブラック

素材...本革

アウター形...シングル

フード...フードなし

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

