Lenovo人気シリーズより高性能ノートパソコンです(^▽^)/

超美品!しかも有料のMicrosoft officeソフトもセットアップも、全部プレゼントっ!( ゜Д゜)

【商品の詳細】

●メーカー:Lenovo

●型番:Ideapad Ultrabook U310

●カラー: ブルー

●モニター:13.型ワイド

●OS:最新Windows 10 正規版

☆認証済 動作確認済・即使用可能!

●CPU:Core I5

●メモリ:4GB

●ネット環境:有線/無線

●付属品:;本体、バッテリー(内蔵)、ACアダプタ、電源ケーブル

●主なインストール済みソフト:

Office Professional Plus2021に含まれている製品

・Word / Excel /PowerPoint /Outlook /One Note /Access /Publishe/Skype

(全てMicrosoft Office)

・UltraSO

・CyberLink DVD19

・AdobeAcrobatDC

・ZOOM

※付属ソフトは本体にインストール、認証済みですが、メディアは一切付きません。

●その他

・ウェブカメラあり

・外装多少傷有

・無線LAN機能を搭載

・USBポート×4

・SDカードスロット有

・HDMI端子

・AccuTypeキーボードで快適なタッチ

・Bluetooth

・テンキー

【超安心の製品保証付き!☆】

商品到着後7日間は製品保証!動作製品不良などの初期不良は返品後、返金対応します。

<ご注意>

・商品はあくまでも 中古品です。写真では確認できない部分にキズや汚れ、がある可能性がございます。

・発送前に商品の写真を撮影しております。お客様ご都合の返品対応はいたしかねます。予め動作・外装をご確認の上、お取引ご完了ください。

※PC本体の微妙な傷やバッテリー等の消耗品は保証外とさせていただきます。

#PC

#ノートパソコン

#Lenovo

#Ideapad

#マイクロソフト

#CoreI5

#パソコン

#新品

#中古

...ThinkPad

CPU種類...Corei5

OS...Windows10

特徴...Office 2021

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Lenovo人気シリーズより高性能ノートパソコンです(^▽^)/超美品!しかも有料のMicrosoft officeソフトもセットアップも、全部プレゼントっ!( ゜Д゜)【商品の詳細】●メーカー:Lenovo ●型番:Ideapad Ultrabook U310●カラー: ブルー●モニター:13.型ワイド●OS:最新Windows 10 正規版☆認証済 動作確認済・即使用可能!●CPU:Core I5●メモリ:4GB●ネット環境:有線/無線●付属品:;本体、バッテリー(内蔵)、ACアダプタ、電源ケーブル●主なインストール済みソフト:Office Professional Plus2021に含まれている製品・Word / Excel /PowerPoint /Outlook /One Note /Access /Publishe/Skype (全てMicrosoft Office)・UltraSO・CyberLink DVD19・AdobeAcrobatDC・ZOOM※付属ソフトは本体にインストール、認証済みですが、メディアは一切付きません。●その他・ウェブカメラあり・外装多少傷有・無線LAN機能を搭載・USBポート×4・SDカードスロット有・HDMI端子・AccuTypeキーボードで快適なタッチ・Bluetooth・テンキー【超安心の製品保証付き!☆】商品到着後7日間は製品保証!動作製品不良などの初期不良は返品後、返金対応します。<ご注意>・商品はあくまでも 中古品です。写真では確認できない部分にキズや汚れ、がある可能性がございます。・発送前に商品の写真を撮影しております。お客様ご都合の返品対応はいたしかねます。予め動作・外装をご確認の上、お取引ご完了ください。※PC本体の微妙な傷やバッテリー等の消耗品は保証外とさせていただきます。#PC#ノートパソコン#Lenovo#Ideapad#マイクロソフト#CoreI5#パソコン#新品#中古...ThinkPadCPU種類...Corei5OS...Windows10特徴...Office 2021

