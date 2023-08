人気の新作 Nikkor 【美品】AF-S 13-35mm VR ED f/4G レンズ(ズーム)

使用しないため出品致します。

全体的に目立ったキズはなく綺麗です。

使用しない時は防湿庫で保管しておりました。

また、チリやホコリの混入もほとんどありません。

よろしくお願い致します。

ブランド:ニコン NIKKOR

フォーカス:オートフォーカス

フィルター径:77.0 mm

対応センサーサイズ最大:フルサイズ

光学ズーム:2.18 倍

マウント:ニコンF

焦点距離(ワイド):16.0 mm

焦点距離(テレ):35.0 mm

開放F値:4.0 F

最短撮影距離(m):0.29 m

交換レンズ特徴:円形絞り

フィルター装着可否:装着可能

寸法(最大径):82.5 mm

寸法(長さ):125.0 mm

質量(g):680.0 g

手ブレ補正:あり

色:ブラック系

レンズタイプ:ズーム

焦点域:超広角 広角

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

