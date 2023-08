超ポイントアップ祭 ペパーミント スイングトップ 刺繍入り その他

ペパーミントのスイングトップです!

数年前に原宿のペパーミントさんで購入しました

状態はとても綺麗ですが、中古品&自宅にて洗濯してあります。ご了承の上ご購入下さいませ。

定価20,900円

お値引きはしておりません。

カラー···レッド

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

柄・デザイン···刺繍

#ペパーミント #クリームソーダ #ロックンロール

#ロカビリー #ローラー族 #80年代 #80s

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

