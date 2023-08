最新作の newbalance ニューバランス　576 AGG スニーカー

new balance ニューバランス 576AGG

メインカラー···グレー、シルバー

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···別注、レザー、スエード

new balance ニューバランス

576 Made in UK 576 AGG

35周年モデル

27.5cm

グレー

一回のみ軽くインソールを変えて履きました

新品未使用に近いです

完売品 付属の袋あります。

写真だとインソールが色味が違く見えますが

光の加減で違く見えますが新品未使用です。

中古扱いなので神経質な方はご遠慮ください。

以下ホームページ説明文

1988年に誕生した「576」の35周年を記念して復刻。

発売された当時の商品をカラーやパターンの細部まで忠実に再現し、Made in UK製のクラフトマンシップで更なるグレードアップしたモデルを提案します。

当時のタンラベルを再現するほか、ピッグスキンレザーを採用した限定モデルなどUK製ならではの高級感を演出。

踵の安定性、着地時の衝撃吸収性、走行時のクッション性と軽量性が高品質・高機能を提供します

new balance ニューバランス 576AGGメインカラー···グレー、シルバースニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···別注、レザー、スエードnew balance ニューバランス576 Made in UK 576 AGG35周年モデル27.5cmグレー一回のみ軽くインソールを変えて履きました新品未使用に近いです完売品 付属の袋あります。写真だとインソールが色味が違く見えますが光の加減で違く見えますが新品未使用です。中古扱いなので神経質な方はご遠慮ください。以下ホームページ説明文1988年に誕生した「576」の35周年を記念して復刻。発売された当時の商品をカラーやパターンの細部まで忠実に再現し、Made in UK製のクラフトマンシップで更なるグレードアップしたモデルを提案します。当時のタンラベルを再現するほか、ピッグスキンレザーを採用した限定モデルなどUK製ならではの高級感を演出。踵の安定性、着地時の衝撃吸収性、走行時のクッション性と軽量性が高品質・高機能を提供します

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

