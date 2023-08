★フォロワー割

アカウントをフォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。

さらにリピーター様は100円引き致します!

是非ともフォローよろしくお願いします

2000~ 200円引き

3000~ 300円引き

4000~ 400円引き

5000~ 500円引き

(ご購入後のお値下げはできませんので予めご了承下さいませ。)

こちらも是非ご覧下さい^

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#古着屋Release

【商品詳細】

ポロバイラルフローレンからセンター刺繍ロゴ入りゆるだぼスウェットになります。

【ポイント】

・センター刺繍ロゴ

・入手困難

・ナイガイ社製

・即完売注意

【コンディション】

古着特有の使用感がありますが状態も良く、これからもたくさんお使い頂けます。

【サイズ表記】

・M(着用感はM~L程度)

【カラー】

・グレー 灰色

【素材】

・コットン 80% アクリル 20%

【サイズ実寸】

平置き

着丈 約64

身幅 約54.5

袖丈 約60

肩幅 約54

(海外の古着の場合、日本のサイズ表記とは多少大きさが異なります。採寸をご参考にしてください!)

【送料込み、丁寧な梱包で発送いたします】

※スマホでの写真撮影のため、実際の色味より若干異なる場合があります。予めご了承下さいませ。

#古着屋Release

最後までご覧いただきありがとうございます。またお越しくださいませ(^-^)

管理番号 SX-NO.5

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

