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（訳ありセール 格安） Vivienne 美品 Westwood ブラック キーケース ヴィヴィアン 折り財布

商品の説明

オーブ部分のゴールドに少し傷がありますが目立たない程度だと思います
ヴァレンティノ コンパクトウォレット ロックスタッズ
厚みもしっかりあり、皮にスレや傷はみられません
カード付✨特上美品✨シャネル✨マトラッセ ラムスキン 二つ折り財布 ラムスキン
コバもしっかりあり、パーツに欠陥 損失なし ボタン部分に目立ったサビもないと思います(画像で確認してください)
Paul Smith　がま口　手のひらサイズ　3つ折りミニ財布　ウサギ　黒
ロゴも消えてる部分なく綺麗に残っています。
✨新品✨ヴィヴィアンウエストウッド 三つ折り財布　ピンク　ヴィヴィアン

サマンサタバサ　レッド　赤　財布
ポケットの中も綺麗で汚れなし
人気✨LOUIS VUITTONルイヴィトン✨財布ヴェルニ ジッピー シルバー
大きなオーブが目立つキーケースです*°
専用 ミニ財布

ヴィトン　オーストリッチ　コインケース　カードケース
外ポケット 1
マルニ トリフォールドウォレット ミニウォレット 三つ折り財布 バイカラー
内ポケット 2
入手困難‼️付属品有り‼️HERMES エルメス ドゴンGM ドゴンデュオ レッド
大リング 1
ゴヤール　財布　手帳カバー　ブルー
小リング 4
LOEWE 二つ折り財布 コンパクト ジップウォレット ソフトグレインカーフ 美

極美品✨ジバンシィ 三つ折り財布 ウォレット レザー ブラック
外→牛革 ポケット内→綿
GUCCI ラウンドファスナー財布
縦6cm 横12cm
CHANEL シャネル　スモール　フラップ　ウォレット　キャビアスキン

未使用クロエ　コンパクトウォレット
正規品です。梅田で購入しました。
ルイヴィトン M62156 トリヨン ポルトフォイユ カプシーヌ 三つ折り財布
通販で同じものを探すと2万ほどで売られています。参考にしていただければと思います(>_<)！
新品未使用 ボッテガ タイニー 三つ折り ファスナー ウォレット 財布
フォロー割不可の商品です( > < )

ニコ⭐︎ニコ様専用　他の方の購入はご遠慮ください。

商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

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アールス フェボリット メロン ミニ財布 【箱 袋付き】

最終価格です　CHANEL 小銭入れ　ロゴ　美品

【COACH☆希少】☆新品☆ハットン ウォレット☆ターンロック☆カラーブロック☆

【美品✨】yves saint laurent サンローラン　三つ折り財布　黒

♡新品同様♡ディオール三つ折り財布　ブラック　サドル

【新品未使用】ポールスミス 三つ折り財布204 ブラック
オーブ部分のゴールドに少し傷がありますが目立たない程度だと思います厚みもしっかりあり、皮にスレや傷はみられませんコバもしっかりあり、パーツに欠陥 損失なし ボタン部分に目立ったサビもないと思います(画像で確認してください)ロゴも消えてる部分なく綺麗に残っています。ポケットの中も綺麗で汚れなし大きなオーブが目立つキーケースです*°外ポケット 1内ポケット 2大リング 1小リング 4外→牛革 ポケット内→綿縦6cm 横12cm正規品です。梅田で購入しました。通販で同じものを探すと2万ほどで売られています。参考にしていただければと思います(>_<)！フォロー割不可の商品です( > < )

商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

（訳ありセール 格安） Vivienne 美品 Westwood ブラック キーケース ヴィヴィアン 折り財布

37分钟前

（訳ありセール 格安） Vivienne 美品 Westwood ブラック キーケース ヴィヴィアン 折り財布

¥11,599 ¥9,859

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b9b4eb1df

 1107

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b9b4eb1df
（訳ありセール 格安） Vivienne 美品 Westwood ブラック キーケース ヴィヴィアン 折り財布 （訳ありセール 格安） Vivienne 美品 Westwood ブラック キーケース ヴィヴィアン 折り財布

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