vintageブラックヘリンボーンツイルワークジ ャケット

ブラックモールスキン以外では見かける ことの少ないフランスの黒いワークジャケット。

紺色が主流ですが、ヘリンボーン素材のブラックは中々見つかりにくいです。

変わり種ではありますが、 2ポケットに胸部分の内側に3つ目のポケットが付きます。当時物らしい無骨なディテールで、フレンチ ワークのオーセンティクなデザインに一癖ついたようなワークジャケットです。

街着として着用しやすい良いヴィンテージで、全体的なヤレ感のある、ワークジャケットの雰囲気を楽しめる1着かと思います。

ラフに羽織ってもサマになり、 様々なコーディネートで 活躍してくれます。

平置き寸法

肩幅 47cm

身幅 57cm

着丈 73cm

袖丈 61cm

あくまでもvintageとなりますので、程度や雰囲気等に関する好みは分かれると思うので、気になる点はコメント下さい。購入後はNC,NRでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 傷や汚れあり

