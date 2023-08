【2022新春福袋】 新品PHILIPPE MODEL（フィリップモデル）ROYALE スニーカー42 スニーカー

PHILIPPE MODEL(フィリップモデル)ROYALE スニーカー

様々な素材のコンビネーションとハイテクスニーカーのようなデザイン性が魅力の高級ライン“ロイヤル”。

クラシックなでデザインとハイテクなホワイトソールが織りなすデザインバランスは、トレンド感のあるカジュアルスタイルと最高のコンビネーションをみせてくれます。

カジュアルスタイルにはもちろん、きれいめなスタイルの外しアイテムとして取り入れるだけで、一気にイマドキ感を纏えます。

仕立ては、ひとつひとつハンドメイドでじっくりと手間を掛けて作られており、大量生産とは一線を画す圧倒的なオーラと上質感を生み出しています。

また、サイドに縫い付けられたブランドアイコンのエンブレムが、PHILIPPE MODEL(フィリップモデル)と一目で分かりますし、さりげないアクセントになっております。まさにオトナが愛用できる1足です。

■モデル: ROYALE

■サイズ表示:42 (26.5~27cm位)ヒール高 約4.0cm

■素材: アッパー:レザー ナイロン ソール:ラバー

■参考定価:65,000円(税込)位

■イタリア製

■色:グレー基調

■新品未使用品ですが1度手にとったお品ですので輸送時の多少のレザーのスレ、細かな汚れ等、神経質な方、ショップコンディションをお求めの方はのご購入はご遠慮下さい。

■購入時より箱の一部に汚れや破損等が見られる場合がございますがご了承下さい。

■画像は実際の色とモニターやPCの環境などにより実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド フィリップモデル 商品の状態 新品、未使用

