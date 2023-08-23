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【2022新春福袋】 新品PHILIPPE MODEL（フィリップモデル）ROYALE スニーカー42 スニーカー

商品の説明

PHILIPPE MODEL（フィリップモデル）ROYALE スニーカー
Patta × Nike Air Max 1

ナイキ エア フォース 1 MID x Off-White
様々な素材のコンビネーションとハイテクスニーカーのようなデザイン性が魅力の高級ライン“ロイヤル”。
US converse ct70 NBA JAM！
クラシックなでデザインとハイテクなホワイトソールが織りなすデザインバランスは、トレンド感のあるカジュアルスタイルと最高のコンビネーションをみせてくれます。
VANS×POP TRADING COMPANY SKATE AGAH 26.0
カジュアルスタイルにはもちろん、きれいめなスタイルの外しアイテムとして取り入れるだけで、一気にイマドキ感を纏えます。
REVENGE STORM リベンジストーム BLACKSTRIPE 26cm
仕立ては、ひとつひとつハンドメイドでじっくりと手間を掛けて作られており、大量生産とは一線を画す圧倒的なオーラと上質感を生み出しています。
new balance「M991GL」29cm
また、サイドに縫い付けられたブランドアイコンのエンブレムが、PHILIPPE MODEL（フィリップモデル）と一目で分かりますし、さりげないアクセントになっております。まさにオトナが愛用できる１足です。
CONVERSE CT70 ALL STAR レザースネーク型押し

美品！CT70 定番ベージュ　箱無し

定価10万円程度　ステファノベーメル　レザースニーカー
■モデル： ROYALE
Y-3 KAIWA 27cm

新品29ナイキNike Air Jordan 1 Low Tokyo 96
■サイズ表示：42 (26.5～27cm位）ヒール高 約4.0cm
AURALEE × New Balance UXC72 AA 26.5cm

NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8 EMB 27.5cm
■素材： アッパー：レザー　ナイロン　ソール：ラバー
『　』専用【新品】 コンバース CT70 チャックテイラー27.5cm ブラック

ナイキ SB ダンク ロー プロ ホワイト26.5㎝
■参考定価：65,000円(税込)位
ナイキ エアジョーダン5 レトロ オリンピック 2016

AIR JORDAN 1 LOW G "shadow" ナイキ ゴルフシューズ
■イタリア製
NIKE DUNK LOW PRO SB オールドスパイス

【美品】NIKE × SACAI DUNK LUX 776446-440
■色：グレー基調
Christian Louboutinハイカットスニーカー

ナイキ キルショット　Killshot2 J.CREW オールレザー　29cm

ホカオネオネ　ボンダイ8 26.0cm

adidas Spezial Hochelaga SPZL 26cm
■新品未使用品ですが1度手にとったお品ですので輸送時の多少のレザーのスレ、細かな汚れ等、神経質な方、ショップコンディションをお求めの方はのご購入はご遠慮下さい。
Nike WMNS Dunk Low "Banana" 26.5cm

acne studious ベルクロストラップスニーカー
■購入時より箱の一部に汚れや破損等が見られる場合がございますがご了承下さい。
ニューバランスm577GNA グレー／ネイビー

レア adidas スーパースター 黒 ブラック
■画像は実際の色とモニターやPCの環境などにより実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

デッドストック　90s USA CONVERSE 26.5cm HI

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドフィリップモデル
商品の状態新品、未使用

週末限定10%オフADIDAS アデダススーパースター スリッポン

ナイキ エア ズーム フライト 95 オリジナル ブルー

BALENCIAGA バレンシアガ トラックスニーカー メンズ 27cm

NIKE DUNK LOW パープルパルス　ナイキ　ダンク

NIKEダンク ジャッジグレー

完売レア！新品未使用！SALOMON XT-6 US9.5 27.5cm

NIKE ナイキ dunk ダンク

HOKA ONE ONE ENGINEERED GARMENTS 27cm
PHILIPPE MODEL（フィリップモデル）ROYALE スニーカー様々な素材のコンビネーションとハイテクスニーカーのようなデザイン性が魅力の高級ライン“ロイヤル”。クラシックなでデザインとハイテクなホワイトソールが織りなすデザインバランスは、トレンド感のあるカジュアルスタイルと最高のコンビネーションをみせてくれます。カジュアルスタイルにはもちろん、きれいめなスタイルの外しアイテムとして取り入れるだけで、一気にイマドキ感を纏えます。仕立ては、ひとつひとつハンドメイドでじっくりと手間を掛けて作られており、大量生産とは一線を画す圧倒的なオーラと上質感を生み出しています。また、サイドに縫い付けられたブランドアイコンのエンブレムが、PHILIPPE MODEL（フィリップモデル）と一目で分かりますし、さりげないアクセントになっております。まさにオトナが愛用できる１足です。■モデル： ROYALE■サイズ表示：42 (26.5～27cm位）ヒール高 約4.0cm■素材： アッパー：レザー　ナイロン　ソール：ラバー■参考定価：65,000円(税込)位■イタリア製■色：グレー基調 ■新品未使用品ですが1度手にとったお品ですので輸送時の多少のレザーのスレ、細かな汚れ等、神経質な方、ショップコンディションをお求めの方はのご購入はご遠慮下さい。■購入時より箱の一部に汚れや破損等が見られる場合がございますがご了承下さい。■画像は実際の色とモニターやPCの環境などにより実際と異なる場合がありますのでご了承下さい。

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドフィリップモデル
商品の状態新品、未使用

【2022新春福袋】 新品PHILIPPE MODEL（フィリップモデル）ROYALE スニーカー42 スニーカー

52分钟前

【2022新春福袋】 新品PHILIPPE MODEL（フィリップモデル）ROYALE スニーカー42 スニーカー

¥29,800 ¥16,688

(税込) 送料込み
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