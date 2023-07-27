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✴︎極美品 K18 18金 0.13ct ダイヤ デザイン ゴールド リング
サイズ 12号
K18 エメラルドダイヤモンドリング#12
素材 18金
新品 天気ダイヤモンド 大粒 11号 リング
カラー イエロー
ビズー bizoux リング 天然石
刻印 K18
4℃のブレスレット
重さ 約1.46g
sienarose ひねりラインの一粒ダイヤリング 1号
匿名配送
HERMES エルメス シェーヌダンクルダブル シルバーリング 53号
✡✡✡梱包について環境保護の為、リサイクル資材を再利用させていただきます
Pt900 天然サファイヤリング S0.30ct サイズ16.5号 ダイヤモンド
✡✡✡他にも出品しており出品中の商品を削除する場合もあります。予めご理解をお願いします
Maatu様専用です。k18 ダイヤモンド ハーフエタニティリング YG
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商品の状態
新品、未使用
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ご覧いただきありがとうございますサイズ 12号素材 18金カラー イエロー刻印 K18重さ 約1.46g匿名配送✡✡✡梱包について環境保護の為、リサイクル資材を再利用させていただきます✡✡✡他にも出品しており出品中の商品を削除する場合もあります。予めご理解をお願いします
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【最安値】 Sale 12号 k18デザインリング 1.46g 18金 リング
375
58分钟前
【最安値】 Sale 12号 k18デザインリング 1.46g 18金 リング
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(税込) 送料込み
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リング
Sale 12号 k18デザインリング 1.46g 18金
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出品者
633695f
1895
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