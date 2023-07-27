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【最安値】 Sale 12号　k18デザインリング 1.46g 　　　　　18金 リング

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✴︎極美品　K18 18金 0.13ct ダイヤ デザイン ゴールド リング
サイズ　12号
K18 エメラルドダイヤモンドリング#12
素材　18金
新品 天気ダイヤモンド 大粒 11号 リング
カラー　イエロー
ビズー bizoux リング 天然石
刻印　K18
4℃のブレスレット
重さ　約1.46g
sienarose ひねりラインの一粒ダイヤリング 1号
匿名配送
HERMES エルメス シェーヌダンクルダブル シルバーリング 53号
✡✡✡梱包について環境保護の為、リサイクル資材を再利用させていただきます
Pt900　天然サファイヤリング　S0.30ct　サイズ16.5号　ダイヤモンド
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商品の状態新品、未使用

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58分钟前

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633695f

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