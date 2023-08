ブランド:フランクリン & マーシャル(イタリア)

カラー:バーガンディ ホワイト

素材:アーム部分本革(牛革)

サイズ :M (着丈74cm、身幅59cm 、肩幅49cm 、袖丈71cm)

日本のMよりは少しゆったりめな印象です。

スタジャンの特徴としてメンズ・レディース問わず、ユニセックスにお使い頂けるカジュアルさがとても便利です。

オーバーサイズは体型カバーもでき、ビックサイズ・ビックシルエットがトレンドな今、ゆるだぼで着てもいいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、フランクリンアンドマーシャルの超名作である牛革袖のフルデコスタジャンで、アイビーのアイコン的なカラーであるバーガンディは現在ほぼ出回っていません。

関西のビンテージアメカジショップにてほぼ未使用状態で購入し、そのまま着用機会がないまま大切に保管しておりましたので、状態は非常に良いと思います。

当時の購入金額は5万円ほどでした。

お探しの方は、この機会にぜひ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フランクリンアンドマーシャル 商品の状態 未使用に近い

