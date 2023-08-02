第一ネット レス・ザン・ゼロ　映画　Tシャツ　ヴィンテージ　Less Than Zero Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

こちらは1989年公開ロバート ダウニー Jr・アンドリュー マッカーシー出演の映画レス・ザン・ゼロのヴィンテージTシャツになります。
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1987年製作当時の物で、コピーライトもしっかりと残っています。ヴィンテージTシャツショップのWeberさんでも紹介されていました。シミやプリントの傷みなども無く、とても美品です。なかなか市場に出回らないTシャツですのでこの夏是非。
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こちらは1989年公開ロバート ダウニー Jr・アンドリュー マッカーシー出演の映画レス・ザン・ゼロのヴィンテージTシャツになります。1987年製作当時の物で、コピーライトもしっかりと残っています。ヴィンテージTシャツショップのWeberさんでも紹介されていました。シミやプリントの傷みなども無く、とても美品です。なかなか市場に出回らないTシャツですのでこの夏是非。タグ:Hanes BEEFY(ヘインズ ビーフィー)サイズLサイズ(着丈70 身幅50)袖、裾共にシングルステッチVintage ビンテージ ヴィンテージ movie ムービー ベルベルジン berberjinTitanic タイタニックレオナルド ディカプリオ Leonardo Dicaprioブルースウェーバー weber映画 movie T shirts pulp fiction パルプフィクションタランティーノse7en seven Titanicblue velvet Leon reservoir dogs野村訓市