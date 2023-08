RAKINES ラキネス

"TRINITY CHAMBRAY - R-SHIRT"

Col. TURKISH BLUE

ryotakashimaさんがスタジオニコルソンのニットと合わせて着用されていたシャツと同型です。

※スタジオニコルソンのニットも出品しております。

サイズ2

着丈 肩幅 袖丈 身幅

78.5cm 48cm 65cm 66cm

Material. COTTON 100%

試着程度の極美品ですがタグはきりはなしております。神経質な方は遠慮ください。

一見ドレスタイプの生地ですが、少しだけ厚みがあり、タテ・ヨコの番手差によりわずかに凹凸を感じる素材感です。

ヨコ糸に特殊な撚糸を行った糸を使用することで、洗濯を繰り返すうちに糸が膨らみ、風合いを増して行きます。

タテに2色、ヨコに1色、計3色の糸を使用して織ったこの生地は単純な後染めでは決して出せない陰影や奥行きに富んだ無地の色目を作り出しています。

さらに仕上げの前段階で洗いの工程を挟み生地をほぐしたのち、再度生地に圧をかけながらしわを伸ばすという手の込んだ仕上げをしています。

カフスにはシルバー925のボタンを使用した色気あるシャツ。

Lechoppe

Comoli

Auralee

Niceness

Maatee & sons

Herill

needles

isness

studio nicholson

auberge

saby

kaptain sunshine

homeless tailor

digawel

yoke

sunsea

maison margiela

heugn

o project

dairiku

unused

ulterior

our legacy

essay

mfpen

midorikawa

uru

stein

allege

neonsign

hed mayner

littlebig

jieda

doublet

sacai

kolor

y/project

story mfg

sugarhill

shoop

matsufuji

graphpeper

blurhms

daiwa pier39

スタイリスト私物

aton

porterclassic

+81

Shirts ryo takashima

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

RAKINES ラキネス "TRINITY CHAMBRAY - R-SHIRT"Col. TURKISH BLUE ryotakashimaさんがスタジオニコルソンのニットと合わせて着用されていたシャツと同型です。※スタジオニコルソンのニットも出品しております。サイズ2着丈 肩幅 袖丈 身幅78.5cm 48cm 65cm 66cmMaterial. COTTON 100%試着程度の極美品ですがタグはきりはなしております。神経質な方は遠慮ください。一見ドレスタイプの生地ですが、少しだけ厚みがあり、タテ・ヨコの番手差によりわずかに凹凸を感じる素材感です。ヨコ糸に特殊な撚糸を行った糸を使用することで、洗濯を繰り返すうちに糸が膨らみ、風合いを増して行きます。タテに2色、ヨコに1色、計3色の糸を使用して織ったこの生地は単純な後染めでは決して出せない陰影や奥行きに富んだ無地の色目を作り出しています。さらに仕上げの前段階で洗いの工程を挟み生地をほぐしたのち、再度生地に圧をかけながらしわを伸ばすという手の込んだ仕上げをしています。カフスにはシルバー925のボタンを使用した色気あるシャツ。LechoppeComoliAuraleeNicenessMaatee & sonsHerillneedles isnessstudio nicholsonaubergesabykaptain sunshinehomeless tailordigawelyokesunseamaison margielaheugno projectdairikuunusedulteriorour legacyessaymfpenmidorikawaurusteinallegeneonsignhed maynerlittlebigjiedadoubletsacaikolory/projectstory mfgsugarhillshoopmatsufujigraphpeperblurhmsdaiwa pier39スタイリスト私物atonporterclassic+81Shirts ryo takashima

