COACH カモフラ オプアート Cロゴ

状態:ほぼ未使用です。

外装/内装/目立つキズヨゴレ

シミ角スレなくきれいです。

カラー: カーキ ブラック

Cロゴ カモフラ柄 オプアート

素材: キャンバス レザー

サイズ:(約)W40cm H38cm D13cm

※A4サイズ縦横 余裕をもって可

ハンドル:(約)40cm

ショルダー:(約)78~134cm

※調整可

仕様:ファスナー開閉

外装/表面オープンポケット 背面オープンポケット

内装/オープンポケット×4 ファスナーポケット

付属品:なし

コーチの2wayショルダーバッグです。

コーチメンズ渋谷店が

オープンの際に作られた限定品で、

今ではあまり見られないレアなバッグです☆

A4サイズが縦横余裕をもって入る大きさで、

1.2泊程度のお荷物が収納できる

たっぷりとしたサイズ感です。

こちらのお品はブランド専門ショップで購入したものです。

今回の出品にあたり査定に出して

お値段もついておりますので安心してご購入ください。

●他にもバッグなど出品中です。

※確認は行なっておりますが、

見落としの小傷等はご了承下さい。

出来るかぎり、実際の商品状態に近づくよう

撮影をしておりますが、

モニターによってはお色が

多少違って見える場合があります。

また大きな商品を小さな画像で表しております。

細部の仕様に不鮮明な部分や、

素材感などによっても違いが生じる場合がございます。

※あくまで中古のお品になりますので

商品説明と写真から総合的に判断して、

予めご了承の上ご購入ください。

以上につきまして、ご理解頂けない方、

または神経質な方はご購入をご遠慮下さいませ。

よろしくお願いいたします。

トートバッグ 斜め掛け 手提げ 迷彩 カモフラ ラージトート 大きめ グリーン メンズ レア A4可

カラー...グリーン

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

バッグサイズ...A4サイズ収納可

素材...コットン

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

★7/2(日)までセール中!最終価格です。7/3(月)取り消しいたします。#この他のセール品はこちらCOACH カモフラ オプアート Cロゴコーチ メンズ 渋谷店オープン時 限定品70411 po/tu0526状態:ほぼ未使用です。外装/内装/目立つキズヨゴレシミ角スレなくきれいです。カラー: カーキ ブラックCロゴ カモフラ柄 オプアート素材: キャンバス レザーサイズ:(約)W40cm H38cm D13cm※A4サイズ縦横 余裕をもって可ハンドル:(約)40cmショルダー:(約)78~134cm※調整可仕様:ファスナー開閉外装/表面オープンポケット 背面オープンポケット内装/オープンポケット×4 ファスナーポケット付属品:なしコーチの2wayショルダーバッグです。コーチメンズ渋谷店がオープンの際に作られた限定品で、今ではあまり見られないレアなバッグです☆A4サイズが縦横余裕をもって入る大きさで、1.2泊程度のお荷物が収納できるたっぷりとしたサイズ感です。こちらのお品はブランド専門ショップで購入したものです。今回の出品にあたり査定に出してお値段もついておりますので安心してご購入ください。●他にもバッグなど出品中です。#☆みつのメンズバッグ一覧はこちら#☆みつの小物など一覧はこちら※確認は行なっておりますが、見落としの小傷等はご了承下さい。 出来るかぎり、実際の商品状態に近づくよう撮影をしておりますが、モニターによってはお色が多少違って見える場合があります。また大きな商品を小さな画像で表しております。細部の仕様に不鮮明な部分や、素材感などによっても違いが生じる場合がございます。 ※あくまで中古のお品になりますので商品説明と写真から総合的に判断して、予めご了承の上ご購入ください。以上につきまして、ご理解頂けない方、または神経質な方はご購入をご遠慮下さいませ。 よろしくお願いいたします。トートバッグ 斜め掛け 手提げ 迷彩 カモフラ ラージトート 大きめ グリーン メンズ レア A4可カラー...グリーン柄・デザイン...プリント(ロゴなど)バッグサイズ...A4サイズ収納可素材...コットン

