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上質で快適 【TOV】新品未使用☆メッシュショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

☆2022SS☆
美品☆　シャネル　ショルダーバッグ　赤　マトラッセ　ボーイシャネル　23番台

GUCCI イタリア製 バンブー 2way レザー ショルダーバッグ
ショルダー部分に変色有り※画像4
ルイヴィトン エピ トリコロール
(ベルトの裏側なので、肩からかけると目立ちません)
レスポートサック レスポ　チェリー　限定　神崎恵　コラボ　バニティ BAG

新品Stella McCartney 700266 W8542 9000 バッグ

COACH ショルダーバッグ コーチ バッグ レディース 小物ケース
■素材
【美品】GUCCI オールドグッチPVC斜めがけショルダーバッグ
程よい艶とシボ感がある牛革が高級感を演出。しっかりとした生地なので型崩れしにくいのも魅力。
A2601 美品!! ハンティングワールド バチュータッセル付バッグ

【希少】SAMANTHAVEGA 美少女戦士セーラームーン　ショルダーバック
■デザイン
美品　イアンヌ　IANNE ショルダーバッグ オリビア　本革　シボ　茶　2way
立体的なパネルメッシュが目を惹くアイテム。トレンド感溢れるスマートなフォルムが大人上品な印象に。シンプルながらも存在感のあるシルエットがスタイリングをモダンに仕上げてくれます。
ヴェルサーチェ　ラ　メデューサ　キルティングサークルミニショルダーバック

ロエベ　ヒールポーチスモール
■Size
LANVIN PARIS VINTAGE FRANCE製 ショルダーレザーバッグ
高さ21cm,幅18cm,マチ5cm
正規品 ルイヴィトン モノグラム ショルダーストラップ
ショルダーベルト104cm
MM6 Maison Margiela ショルダートートバッグ

本物美品■ヴィヴィアンウエストウッド■オーブ/ブラック■チェーンショルダーバッグ

値下 美品 バーバリー ショルダーバッグ チェック 斜めがけ 百貨店
☑️即購入大歓迎☆
X1813 超美品 SUN-ACE JRA マットクロコ ショルダーバッグ

高級✨ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ イントレチャート レザー ブラック
☑️自宅保管商品です☆
ちーさま専用　bally ハンドバッグ

コーチ　キルティングバッグ　新品
#TOV
philme mekuri mulch case MEY handmade様専用
#ショルダーバッグ
ケイトスペードニューヨーク　ショルダーバッグ　赤
#ミニショルダーバッグ
MCM ヴィセトス クロスボディバッグ Visetos CrossBodyBag
#サコッシュ
【美品✨】IANNE イアンヌ ベイビーブレンダ 2wayバッグ バイカラー
#メッシュバッグ
FENDI フェンディ 花柄 刺繍 ミニショルダー ポーチ ブラウン
#レザーバッグ
JILSANDER(ジルサンダー) レザー ドローストリングバッグ　BR
#レザー素材
レスポートサック　神崎恵さんコラボ
カラー···ホワイト
A BATHING APE BABY MILO MOBILE BAG
種類···ミニショルダーバッグ
FURLA／ハンドバッグ
素材···牛革(本革)

OLD COACH オールドコーチ レザーショルダーバッグ 黒 2WAY

商品の情報

ブランドトーヴ
商品の状態新品、未使用

【セール品】BURBERRY ノヴァチェック/ショルダーバッグ/レザー

ルイヴィトン　リポーター　ショルダーバッグ

ルイヴィトンミュゼットタンゴ　ショート美品
☆2022SS☆ショルダー部分に変色有り※画像4(ベルトの裏側なので、肩からかけると目立ちません)■素材程よい艶とシボ感がある牛革が高級感を演出。しっかりとした生地なので型崩れしにくいのも魅力。■デザイン立体的なパネルメッシュが目を惹くアイテム。トレンド感溢れるスマートなフォルムが大人上品な印象に。シンプルながらも存在感のあるシルエットがスタイリングをモダンに仕上げてくれます。■Size高さ21cm,幅18cm,マチ5cmショルダーベルト104cm☑️即購入大歓迎☆☑️自宅保管商品です☆#TOV#ショルダーバッグ#ミニショルダーバッグ#サコッシュ#メッシュバッグ#レザーバッグ#レザー素材 カラー···ホワイト種類···ミニショルダーバッグ素材···牛革(本革)

商品の情報

ブランドトーヴ
商品の状態新品、未使用

上質で快適 【TOV】新品未使用☆メッシュショルダーバッグ ショルダーバッグ

22分钟前

上質で快適 【TOV】新品未使用☆メッシュショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥14,500 ¥12,325

(税込) 送料込み
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

a32e890

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コメント (13)

a32e890
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