【今日の超目玉】 オレンジリュック【新品】30LヒューズボックスⅡノースフェイスバッグプレゼント リュック/バックパック

◆商品情報

◆店頭価格

税込 18700円

◆サイズ

【幅】33cm

【高さ】46cm

【マチ】15cm

◆重さ

約1,180g

◆商品説明

ロングセラーの人気モデルとして定番となっているモデル。

摩擦強度と耐水性に優れる素材で型崩れしにくいボックス型の形状。

大きく開く開口部に内部には取り外しが可能なオーガナイザーと15インチまで収納できるパッド付きスリーブつき。

サイドポケットにはドリンクや折り畳み傘など収納可能

実用的な用途が魅力のデイパックです。

アウトドア、登山、出勤・通学、旅行など

◆ロゴマーク

アメリカ、カリフォルニア州にあるヨセミテ国立公園のシンボルであるハーフドームをモチーフにデザインされたもので、3本のラインは、世界三大北壁である、スイスのアイガー北壁とマッターホルン北壁、フランスのグランジョラス北壁を意味している。

■■□□□□□□アウトドア好きに留まらず

■■■■■□□□子どもから大人まで

□□□□■■□□

■■■□□■■□幅広い層に知られ

■■■■□□■■

□□■■■□■■メディアでも注目の

■■□■■□■■ブランド

■■□■■□■■【THE NORTH FACE】

◆発売元

株式会社 ゴールドウイン

0120-307-560

カラー...ブルー

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

素材...ナイロン

容量...30〜39L

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

◆商品情報街でよくみかけるノースフェイスのリュック荷物が多くてもこれがあれば大丈夫ヒューズボックスⅡ#RO#レトロオレンジ#NM82255中学生〜大人のためのランドセルとも言えるアイテム。部活でかさばる荷物をひとまとめにして持ち歩くことができます。新作のため、今ならまだ、誰かの“まね”になるリスクも軽減されます。普段のおでかけにはもちろん、キャンプや合宿、校外学習などの短い宿泊にも対応。出先でも注目されることでしょう。ノートや本に運動着、弁当、水筒、パソコンまでこれ1つで持ち運べます。四角なので置くときにも便利です。多少の雨でも気になりません。海外旅行にも使えます。#卒業祝 #入学祝 #中学生◆店頭価格税込 18700円◆サイズ【幅】33cm【高さ】46cm【マチ】15cm◆重さ約1,180g◆商品説明ロングセラーの人気モデルとして定番となっているモデル。摩擦強度と耐水性に優れる素材で型崩れしにくいボックス型の形状。大きく開く開口部に内部には取り外しが可能なオーガナイザーと15インチまで収納できるパッド付きスリーブつき。サイドポケットにはドリンクや折り畳み傘など収納可能実用的な用途が魅力のデイパックです。アウトドア、登山、出勤・通学、旅行など◆ロゴマークアメリカ、カリフォルニア州にあるヨセミテ国立公園のシンボルであるハーフドームをモチーフにデザインされたもので、3本のラインは、世界三大北壁である、スイスのアイガー北壁とマッターホルン北壁、フランスのグランジョラス北壁を意味している。■■□□□□□□アウトドア好きに留まらず■■■■■□□□子どもから大人まで□□□□■■□□■■■□□■■□幅広い層に知られ■■■■□□■■□□■■■□■■メディアでも注目の■■□■■□■■ブランド■■□■■□■■【THE NORTH FACE】◆発売元株式会社 ゴールドウイン0120-307-560カラー...ブルー柄・デザイン...プリント(ロゴなど)素材...ナイロン容量...30〜39L

