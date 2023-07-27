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メインカラー···ホワイト、ブラック
バレンシアガ スニーカー
人気モデル···NIKE エアジョーダン1
NIKE STSSY × AIR FORCE 1 MID "FOSSIL"
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商品のサイズ
27cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
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【数量限定】 Travis Scott x Jordan OG "Black Phantom" スニーカー
375
45分钟前
【数量限定】 Travis Scott x Jordan OG "Black Phantom" スニーカー
¥
92,700
¥
49,131
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靴
スニーカー
Travis Scott x Jordan OG "Black Phantom"
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出品者
a18fc
1823
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【数量限定】 Travis Scott x Jordan OG "Black Phantom" スニーカー
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