安価 ワタナベ チャングンソク　直筆サイン　ファイル４枚 アイドル

チャン・グンソクの公式グッズ

ハイタッチ スンミン スキズ トレカ straykids

直筆サイン入りオートグラフフォト １点です。

松本いちか FANZAオンラインくじ

数量限定で販売されたもので、現在は入手できません。

ジェヒョン トレカ セット まとめ売り



大橋和也 ちびぬい第一弾 新品未開封

届いた際に一度開封しましたが、それ以降は開封せず暗所にて保管していました。外側のケースは少し歪みあり。

超特急 特典 トレカ

コンディションは写真のとおりです。

ITZY THE 1ST WORLD TOUR 直筆サイン入りチェキ ユナ

素人保管につき、神経質な方は、ご遠慮ください。

てるてる様



BUDDiiS 生写真 FUMINORI 集合 ユニット ソロ

〈サイズ〉

straykids ソウルコン ランダム 缶バッジ アイエン チャンビン

フォト A4

グッズ まとめ

外箱 36×23.5×1センチ

ive♡ヨントン直筆サイン色紙

A4より 少し大きめになります。

れ様 反射うちわ文字 オーダーページ（7/22必着）

公式のファイルは ビニールに入ったままです。

87様専用ページ 連結 ネームボード

あ4

P1Harmony 5集 直筆サイン入りポラロイド チェキ ジョンソプ

２枚ファイルです。

うるちんさん専用



ZB1 パクゴヌク KCON 5000円 グッズ 特典トレカ

#韓国

齋藤飛鳥 不等号 表題 3種コンプ

#俳優

みみ様専用☽・:*

#K-POP

センラ 名刺

#チャン・グンソク

終了お値下げ★3代目 JSB ジージャン

#直筆サイン

Snow Man 深澤辰哉 アクリルスタンド セット

#オフシャルグッズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

チャン・グンソクの公式グッズ直筆サイン入りオートグラフフォト １点です。数量限定で販売されたもので、現在は入手できません。届いた際に一度開封しましたが、それ以降は開封せず暗所にて保管していました。外側のケースは少し歪みあり。コンディションは写真のとおりです。素人保管につき、神経質な方は、ご遠慮ください。〈サイズ〉 フォト A4 外箱 36×23.5×1センチ A4より 少し大きめになります。公式のファイルは ビニールに入ったままです。あ4２枚ファイルです。#韓国 #俳優#K-POP#チャン・グンソク#直筆サイン#オフシャルグッズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NiziU〜アクリルスタンド コンプリート 『Paradise』嶋﨑斗亜 ちびぬい/写真 大西風雅 写真TXT memories メモリーズ dvd 日本語字幕 トレカ ヨンジュン