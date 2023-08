1988 ピンクフロイド ビンテージ ロックTシャツになります。

1987年に発表されたアルバム 鬱 のジャケ画像が

描かれた大変希少な一枚です。

状態は画像の通り裾あたりに色褪せがありますが

その他は程度は悪くないと思います。

お好きな方いかがでしょうか。

サイズ 実寸

身幅 53cm

着丈 68cm

肩幅 49cm

袖丈 21.5cm

カラー ブラック

素材 コットン

: Top Heavy( MADE IN AUSTRALIA )

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

あくまでヴィンテージ品ということをご理解いただいた上で

ご購入をお願いします.

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

カラー...ブラック

袖丈...半袖

ネック...Uネック

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

