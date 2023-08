日本最大の る・ひまわり ＋α　DVD CD ブログセット ミュージック

Le Himawari+αのDVDのセットです。

Le Himawari+αのDVDのセットです。個別でも出品させていただいて居る品物の纏め売りで、個々でのご購入よりも低いお値段になっております。①歳末明治座る・フェア数回視聴の後、保管して居りました。CDも同様の状態です。②大江戸鍋祭~あんまりはしゃぎ過ぎると討たれちゃうよ~数回視聴の後、保管して居りました。③る・コン~あんなことこんなことあったでSHOW外装は開封済みですがDVD本体は未開封です。④バルトる映画祭・MeeT CAFE数回視聴の後、保管して居りました。初回限定特典 ブログ本数回開いた後、保管して居りました。⑤⑥戦国鍋TV 再出陣!の七と八開封済み未視聴です。⑦PureBOYS 7Cheers!~跳べ!自分という大地から~購入したものの試聴せずに、仕舞い込んで居りました。外装のフィルムは開封済みですが、パッケージは未開封です。上記7枚+CD1枚のセットになります。素人の保管で年数が経過して居りますが、目立った傷や汚れも確認されませんでした。初期不良等にはご対応致しかねます。防水対策及び衝撃対策後、段ボールに入れて発送させていただく予定です。気になる点やご心配な点等が御座いましたら、お気軽にコメント迄ご連絡下さい。#LeHimawari#る・ひまわり#滝口幸広#歳末明治座る・フェア#大江戸鍋祭~あんまりはしゃぎ過ぎると討たれちゃうよ~#DA2-DANZINASIATOURFINALTOKYOIN「ハーン!!ボクタチハキョウモ”ダッチグイ”ダヨ!」LIVE#る・コン~あんなことこんなことあったでSHOW#バルトる映画祭・MeeT CAFE#戦国鍋TV再出陣!#PureBOYS 7Cheers!~跳べ!自分という大地から~

