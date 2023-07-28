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豪華 【アンタイトル】膝丈スカート　5L〜6L 大きいサイズ　レディーススカート ひざ丈スカート

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PRADA レザースカート
★管理番号：a715
foxey 43463 スカート　38 ブラック　未使用

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■ブランド：UNTITLED
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■サイズ詳細：画像の採寸表をご確認ください。
DRIES VAN NOTEN 台形スカート
※cm
ap
▷素人の平置き採寸のため多少の誤差はご了承ください。
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■色：濃いカーキ
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■発送について
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▷厚みのある服の場合は、厚みを抑えての
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梱包になりますのでご了承ください。
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■取引時の注意点
【BURBERRY LONDON】バックル付き　チェック　スカート

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▷あくまで中古品です。
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目立たない小さな傷や汚れ等があることもございます。
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▷商品が届きましたら、必ずご確認お願い致します。
【KEITA MARUYAMA / ケイタマルヤマ】スカート
不備等ございましたら必ず評価前にご連絡お願い致します。
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受取評価後の返品交換・ご要望等はお受けできませんのでご了承願いますm(__)m
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【アンタイトル】膝丈スカート　5L〜6L 大きいサイズ　レディーススカート

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商品の情報

商品のサイズ4XL(5L)以上
ブランドアンタイトル
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ご覧いただきありがとうございます☆★管理番号：a715コメントなしで即購入OK♬即日発送♪ 匿名配送＆送料無料♪♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡いいね！していた方へお得なご案内をお送りする場合がございます。お気軽にコメント、ご質問、値下げ交渉お待ちしております(〃ω〃)♡♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡----------------------------------【商品一覧】#るんるん古着屋----------------------------------■ブランド：UNTITLED■サイズ詳細：画像の採寸表をご確認ください。※cm▷素人の平置き採寸のため多少の誤差はご了承ください。■色：濃いカーキ■商品説明：目立った傷や汚れはありません。■発送について▷厚みのある服の場合は、厚みを抑えての梱包になりますのでご了承ください。■取引時の注意点▷あくまで中古品です。目立たない小さな傷や汚れ等があることもございます。▷商品が届きましたら、必ずご確認お願い致します。不備等ございましたら必ず評価前にご連絡お願い致します。受取評価後の返品交換・ご要望等はお受けできませんのでご了承願いますm(__)m■その他▷お値引き交渉大歓迎♪▷交渉中であっても先に購入された方が優先となります。（メルカリ規定）--#るんるん古着屋--新品から90s 90年代の古着、パーカー 、 スウェット 、 アウター やジャケット Tシャツ などをメインに メンズ から レディースまで揃えております！

商品の情報

商品のサイズ4XL(5L)以上
ブランドアンタイトル
商品の状態目立った傷や汚れなし

豪華 【アンタイトル】膝丈スカート　5L〜6L 大きいサイズ　レディーススカート ひざ丈スカート

54分钟前

豪華 【アンタイトル】膝丈スカート　5L〜6L 大きいサイズ　レディーススカート ひざ丈スカート

¥16,880 ¥12,660

(税込) 送料込み
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ひざ丈スカート｜大きいサイズ レディース【Alinoma】スカート

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