注目ショップ 激レア　ウエスタンソウルwesternsoul テント/タープ

昼と夜で全く違う雰囲気を出すワンポールテント。

G-LIGHT テント (2~3人用)

設営はよくあるワンポール型と変わらないので大きさの割には楽です。

部品は全て揃っております。

【テントのみで画像の備品は付属しません】

使用回数は5回ほどになります。

生地の色的に設営に伴う汚れはご了承下さい。

また一部うっすらとピンクっぽい所はあります。テント生地の性質なのか。

大きく目立つことは無いと思います。

新品ではありませんので購入後のキャンセル、返金、返品等は対応できません。

中古品、自宅保管品に、ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。

(仕様)

テントサイズ BIG

高さ:400cm

直径:520cm

生地:ポリコットン/ NP(防湿、防水、防汚)、nylon ripstop、耐水圧3000mm 構成:本体、専用ポール(φ40)、専用バッグ、ビルテープ

"SPECIAL POINT

・耐久性が高く、理想的なデザイン、快適な空間の広がりがあるワンポールテントです。

・設営もシンプルで簡易の為、初心者でも簡単に設営が可能です。

・一般的なコットンテントに適用されるPUコーティング(防水コーティング)を適用せず にコットン自体の特性を利用した撥水加工とオイル系の防水処理で自然な通気性を確保 した独自の技術で開発した、他に無いしなやかさが特徴の生地を使用しています。

・独自製法のコットン素材を使用している為、室内は結露しにくい快適な空間になります。"

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

