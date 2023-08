未使用のイラスト入りサイン本になります。

Dr.STONE 全巻

コレクション整理の為、出品いたします。

丁寧に保管してありますが、自宅保管品や初期傷等にご理解のある方にお譲りしたいと思います。

水漏れ防止→プチプチ巻き→ゆうパケットサイズのダンボールに入れて丁寧に梱包いたします。

悩んでの出品の為、値下げ不可です。

即購入OKです‼︎

*他の商品と複数ご購入の場合、同梱値引きをいたします。

コメントにてお伝え下さい‼︎

*最近、文章や画像を使用されて困っております。同類の商品であっても、全く同じものではありません。保存状態によっても違います。見つけ次第、通報しますので、ご遠慮下さい。

「小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される (1)」

佐和井 ムギ / 亜尾 あぐ / 翡翠

#佐和井ムギ #佐和井_ムギ #亜尾あぐ #亜尾_あぐ #翡翠 #本 #コミック/コミック

#小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

