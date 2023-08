!!注意!!

こちらの商品は直接引き渡し希望です。

京都市伏見区に取りに来られる方のみ、お取り引きをお願い致します。

当方自宅の近くであれば、ご自宅前までお持ちできるかもしれません(トラブル防止の為、ご自宅の中や階段等は運べません)。

お引渡し日時は要相談。

購入希望の方はコメント欄から連絡をお願い致します。

●商品

【CASIO Privia PX-770BN】

19年製 88鍵盤

オークウッド調の電子ピアノです。

商品サイズや詳細は公式サイトをご覧下さい。

椅子は別途購入したものです。

●セット内容

☆正規付属品

・電源コード

・楽譜立て

・付属の楽譜や説明書。

☆別途購入品 【商品詳細は、かっこ内をコピーして検索して下さい。】

・段階調節の出来る椅子(キクタニKB-60 )ブラック→使用感があります。

・防音カーペット (静床ライト)チャコール50×50cm×3枚→ピアノがちょうど収まるサイズです。ピアノの跡が付いています。手洗い済み。

・イヤホンジャックアダプター

普通のイヤホンやヘッドホンは規格が違うため直接刺さらないので、このアダプターが必要です

●状態

・動作確認済

・娘がピアノを習う際に新品で購入しましたが、あまり練習しなかったので全体的に綺麗です。

・電源ボタンの近くに小さな傷があります。

・ペダルの付いた細い板の裏一面に擦れたような傷があります。

写真でよくご確認下さい。

●オススメポイント

・ブラウンの落ち着いた色味のためどんな所に置いても馴染みやすいです。

傷や汚れも目立ちにくいし、他の子と被らない所も良かったです。

・使わない時は蓋を閉めるだけで鍵盤にホコリが被らないので掃除がとても楽でした。

●注意ポイント

電子ピアノなのでイヤホン等を付ければピアノの音は出ませんが、鍵盤を押す音がトントンと少し床に響きます。防音カーペットを敷いたら響きが軽減された気がしました。

・全て素人が使用、保管していた物なので、ご理解の程よろしくお願い致します。

・直接引き渡し&高額商品の為、気になる事がありましたら、必ず購入前にご質問下さい。

京都府

京都市

伏見区

南区

大阪

滋賀

関西

近畿

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

