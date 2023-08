70's

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミリタリー 商品の状態 傷や汚れあり

70's "U.S.Army" M-65 field pants 「BORO」paint splattersize:Small-Regularウエスト78cm股下72cmミルスペック1972年製アメリカ軍のm-65フィールドパンツ。太めでストレートなシルエット。希少なサイズSmall-Regular。非常に良いサイズです。こちらは雰囲気あるペンキ飛びあるボロコンディション!むしろ高評価かと!バックのお尻部分にはリペアがあります!逆にこれほどの個体は無いかと。ジッパーは交換されてます!お好きな方は是非‼︎カラー···グリーンパンツ丈···フルレングス素材···コットンシルエット···ストレート股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬

