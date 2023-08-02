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売れ筋アイテムラン ZOTAC RTX3080 10GB ジャンク　ファンのみ動作 PCパーツ

商品の説明

人気グラフィックボードモデル···RTX 3080
Geforce GTX 1660 GPU
種類···グラフィックボード
OWL-PC720(B)
GPU/シリーズ名···RTX
AMD Ryzen 9 3950X

Core i7 7700 ＋PRIME H270M-PLUS(ASUS)
某オークションで買いましたが画面映りませんでした
AMD Radeon RX 5700 XT 8GB
マザーボードのVGA光ってました
palit　GTX　1660ti
直そうと思いましたがよくわからなかったので清掃して組んでます
ProTRANS 2022
グリスとサーマルパッド剥がしてます　サーマルパッド欲しければつけますがボロボロで使い物にならないと思います
MSI RTX3080 Gaming Trio X 非LHR
画像5枚目のようにファン3連動いてはいます
Logicool Combo Touch ロジクールコンボタッチ
ジャンクなので3Nでお願いします

TOUGHPOWERGRAND RGB 650W

商品の情報

ブランドエヌビディア
商品の状態全体的に状態が悪い

MSI RADEON RX 560 AERO ITX 4G OC

専用Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB1200W

玄人志向　GeForce RTX3060Ti

AMD Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC
人気グラフィックボードモデル···RTX 3080種類···グラフィックボードGPU/シリーズ名···RTX某オークションで買いましたが画面映りませんでしたマザーボードのVGA光ってました直そうと思いましたがよくわからなかったので清掃して組んでますグリスとサーマルパッド剥がしてます　サーマルパッド欲しければつけますがボロボロで使い物にならないと思います画像5枚目のようにファン3連動いてはいますジャンクなので3Nでお願いします

商品の情報

ブランドエヌビディア
商品の状態全体的に状態が悪い

売れ筋アイテムラン ZOTAC RTX3080 10GB ジャンク　ファンのみ動作 PCパーツ

24分钟前

売れ筋アイテムラン ZOTAC RTX3080 10GB ジャンク　ファンのみ動作 PCパーツ

¥35,000 ¥19,950

(税込) 送料込み
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4d413

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コメント (3)

4d413
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ZOTAC RTX3080 10GB ジャンク ファンのみ動作 最高 48%割引 www.berkx.nl

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ZOTAC RTX3080 10GB ジャンク ファンのみ動作 | martinferretti.co.nz

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ZOTAC GeForce RTX™ 3080 Trinity OC LHR 10GB GDDR6X 320ビット 19Gbps PCIE 4.0 ゲーミンググラフィックスカード IceStorm 2.0 高度な冷却 Spectra 2.0 RGB照明 ZT-A30800J-10PLHR

ZOTAC GeForce RTX™ 3080 Trinity OC LHR 10GB GDDR6X 320ビット 19Gbps PCIE 4.0 ゲーミンググラフィックスカード IceStorm 2.0 高度な冷却 Spectra 2.0 RGB照明 ZT-A30800J-10PLHR


桜瑪瑙 ZOTAC RTX3080 10GB GDDR6X ジャンク品 | www.kdcow.com

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ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo | ZOTAC NVIDIA グラフィック

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