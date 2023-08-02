売れ筋アイテムラン ZOTAC RTX3080 10GB ジャンク　ファンのみ動作 PCパーツ

人気グラフィックボードモデル···RTX 3080

Geforce GTX 1660 GPU

種類···グラフィックボード

OWL-PC720(B)

GPU/シリーズ名···RTX

AMD Ryzen 9 3950X



Core i7 7700 ＋PRIME H270M-PLUS(ASUS)

某オークションで買いましたが画面映りませんでした

AMD Radeon RX 5700 XT 8GB

マザーボードのVGA光ってました

palit GTX 1660ti

直そうと思いましたがよくわからなかったので清掃して組んでます

ProTRANS 2022

グリスとサーマルパッド剥がしてます サーマルパッド欲しければつけますがボロボロで使い物にならないと思います

MSI RTX3080 Gaming Trio X 非LHR

画像5枚目のようにファン3連動いてはいます

Logicool Combo Touch ロジクールコンボタッチ

ジャンクなので3Nでお願いします

商品の情報 ブランド エヌビディア 商品の状態 全体的に状態が悪い

人気グラフィックボードモデル···RTX 3080種類···グラフィックボードGPU/シリーズ名···RTX某オークションで買いましたが画面映りませんでしたマザーボードのVGA光ってました直そうと思いましたがよくわからなかったので清掃して組んでますグリスとサーマルパッド剥がしてます サーマルパッド欲しければつけますがボロボロで使い物にならないと思います画像5枚目のようにファン3連動いてはいますジャンクなので3Nでお願いします

商品の情報 ブランド エヌビディア 商品の状態 全体的に状態が悪い

TOUGHPOWERGRAND RGB 650WMSI RADEON RX 560 AERO ITX 4G OC専用Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB1200W玄人志向 GeForce RTX3060TiAMD Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC