☆送料無料になります!

⚫︎adidas Bad Bunny Forum バッドバニー フォーラム

☆フォローでお値下げお受けします!

NIKE AirMax95 Next Nature "Disco Purple"



RYUNOSUKE様専用

●商品説明●

ナイキ エアマックス97 OG ユーテリテイAIR



AIRFORCE 1 B オリジナル2001年製 HONG KONGCO.JP

VERSACE ヴェルサーチ

新品 NIKE SB ナイキ DUNK LOW PRO PRM ダンク 29cm

Chain Reaction

NIKE AIR FORCE 1 INSIDEOUT PRIORITY



ナイキ エアジョーダン 6 レトロ インフラレッド 27.5cm

日本限定モデル

lacoste ラコステ スニーカー NEO 123 1 SFA



新品未使用エア ジョーダン 1 ブラック/ホワイトハイパーロイヤル

ヴェルサーチでも人気のスニーカーになります。

NIKE SB DUNK LOW PRO ISO WOLF GREY GUM

ソールがチェーンデザインとなっています。

NIKE ナイキ SB ダンク ドジャース



NIKE AIR ZOOM FLIGHT 95 SE 未使用品 ⚠️箱破損箇所あり

同モデル25000円でありましたのでお安く出品します。

NIKE ナイキ ダンク コンシダード スエード ブラウン [希少モデル]



adidas Votary



アベイシングエイプ スニーカー アディダス 27.0cm

●カラー●

リーボック ポンプフューリー シトロン ハイテクスニーカー イエロー 黄色

ブラック×マルチカラー

Nike WMNS Air Jordan 1 High GO "Denim"



27cm adidas Samba OG College Green サンバ

●サイズ●

【未使用】kith アシックス ゲルライト5

42

Clarks クラークス BEAMSビ−ムス別注 デザートロックGORE-TEX



KITH × Nike Air Force 1 Low New York

アウトソール:32センチ ワイズ:10センチ 全高:14.5センチ

CT70 chuck taylor 70 us8 26.5 コンバース



NIKE AIRFORCE 1 UNDERCOVER

●素材●

[新品] Nike Air Force1 GTX 27 エアフォースgtx

記載なし

YEEZY BOOST 350 V2 BLACK 26センチ



Adidas Forum 84 Low Thread (Blue)

●購入先●

フットスケープ AIR FOOTSCAPE 104053-371

オンラインショップにて購入

NIKE air max 90 黒緑カラー



アディダス コラボ BAD BUNNY レスポンス CLトリプルブラック

●状態●

New Balance 860v2 ALD Blue

Aランク

NIKE AIR FORCE 1 GORE TEX / サイズ:US10.5

大きなダメージもなく、着用感も見られない美品

アディダス×マークゴンザレス スーパースター スニーカー 別注 本革 26.5

〔S〕新品未使用

NIKE AIR FORCE 1 LOW RETRO (バッシュ/スニーカー)

〔A〕使用感や痛み汚れがなく綺麗な状態

Nike ナイキ MID 白 27.5cm

〔B〕少し使用感や一部に傷み汚れあり

定価約20000円 エヌハリウッド ニューバランス フレッシュフォームレーザー

〔C〕使用感や傷み汚れあり

ニューバランス CM996X ブラック 26cm ゴアテックス

〔D〕全体的な使用感や目立つ傷み汚れが複数あり

Lil様専用!ホワイト 07 Air Force1 White

〔J〕ジャンク品

コンバース シェアスピリット コラボ スニーカー 限定 LGB



ニューバランス スニーカー ホワイトファー M2002RSW 28.0cm

●ケアについて●

コンバース チャックテイラー 60年代 デッドストック オリジナル

新品以外のアイテムで一部LG styler を通して除菌等を行い発送させていただきます。

NIKE W VANDALISED LX

LG stylerとは消臭、除菌やダウンのボリュームを戻すものです。

【新品・未使用】ナイキ ジョーダン1 ダークマリーナブルー 27.5cm

ご購入者様に気分良く着ていただ着たいと思います。

NIKE ダンクHI コートパープル/ユニバーシティゴールド

※生地によっては処理しておりません。

VANS ピルグリム pilgrim ビームス別注 27cm スリッポン



AURALEE× New Balance 2002R イエローベージュ



PUMA SUEDE VTG MIJ SILVER

●付属品●

リーボック インスタポンプフューリー ロード ブラック 27 メンズ

なし

Off-White × Nike Air Force 1 Mid Green 緑



ナイキ エアフォース1 ロー ユーティリティ ブラック ホワイト

不明点はコメントよりご質問お待ちしております!!

New Balance M990TD3 ニューバランス



NIKE LDWAFFLE sacai fragment 28cm



ナイキ SB ダンク ロー デザートオークル アンド ミッドナイトネイビー

#チェーンリアクション

コムデギャルソン × ナイキ エア ペガサス 83 スニーカー

#スニーカー

新品 Air Jordan 1 High KO Bleached Aqua

#ヴェルサーチ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆送料無料になります!☆フォローでお値下げお受けします!●商品説明●VERSACE ヴェルサーチChain Reaction日本限定モデルヴェルサーチでも人気のスニーカーになります。ソールがチェーンデザインとなっています。同モデル25000円でありましたのでお安く出品します。●カラー●ブラック×マルチカラー●サイズ●42アウトソール:32センチ ワイズ:10センチ 全高:14.5センチ●素材●記載なし●購入先●オンラインショップにて購入●状態●Aランク大きなダメージもなく、着用感も見られない美品〔S〕新品未使用〔A〕使用感や痛み汚れがなく綺麗な状態〔B〕少し使用感や一部に傷み汚れあり〔C〕使用感や傷み汚れあり〔D〕全体的な使用感や目立つ傷み汚れが複数あり〔J〕ジャンク品●ケアについて●新品以外のアイテムで一部LG styler を通して除菌等を行い発送させていただきます。LG stylerとは消臭、除菌やダウンのボリュームを戻すものです。ご購入者様に気分良く着ていただ着たいと思います。※生地によっては処理しておりません。●付属品●なし不明点はコメントよりご質問お待ちしております!!#チェーンリアクション#スニーカー#ヴェルサーチ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE ✖️ AMBUSH ダンクHI新品 ホカオネオネ BONDI 6 ボンダイ61回使用FENDI メンズスニーカー(箱付き)NIKE DUNK ユニバーシティブルー春新作 ウォーキングシューズ メンズ スニーカー 運動靴 ローカット 軽量 8xナイキ x ジャックムス エアフマラ LX 28cm jacquemusNIKE DUNK LOW RETRO DD1391-400 ダンクロー レトロ