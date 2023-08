ご覧いただきありがとうございます。

【品番】

SS20TR312

【サイズ】

M

【サイズ詳細】

着丈 約78センチ

身幅 約72センチ

肩幅 約66センチ

袖丈 約65センチ

【コンディション】

目立つキズや汚れ等はなくまだまだお使いいただけます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴェトモン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

