数あるお品物の中からご覧頂きまして有難う御座います。

♢茶道具

備前焼

陶楽

膳所焼 作者不明 銘「世々」覆輪 天目茶碗 無傷 箱合

水指

共箱

目立った大きな傷み無し

寸法

直径約17cm×高さ約17cm

【P】【割引】♢茶道具♢陶楽 絵高麗 水指 共箱

共箱に収めて発送させて頂きます。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

#その他peace出品の茶道具一覧

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

