【新作入荷!!】 コンバース タイムライン ワンスター J キャンバス ブラック 黒 オールスター スニーカー

■ブランド

■品名

ONE STAR J VTG CANVAS

■品番

35200520

■カラー

BLACK

■素材

キャンバス

■サイズ

27.5cm

■状態

新品未使用

■付属品

替え紐、タグ、箱

コンバース 公式オンラインにて購入しました。

新品未使用で付属品も全てあります。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

