2023.3.28

天赦日値下げ!

12500円→→→11000円

⭐️お手数をおかけいたしますが、プロフィールと説明を最後まで

読んでください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

お取引は、プロフィール・商品説明を全て読んで、ご納得されたものとして対応させて頂きますので、ご了承くださいませ

⭐️素人の出品ですので、過剰な期待はされませんようお願い致します

⭐️質問がなければ、即購入⭕

その場合、購入後の商品についての質問は御遠慮ください

☆。.:*・゜☆。.:*・゜☆。.:*・゜☆。.:*・゜☆。.:*・

EmiriaWiz エミリアウィズ

ワンピース

タグ記載のカラーは、REDになっていますが、明るい赤ではなく上品な赤系だと思います(個人的感想)

家族の服なのですが、香水の残り香りがしましたので、ホームクリーニングしました

柔軟材の香りが少しする程度だと思いますが、香りに敏感な方は、ご注意くださいね(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

⚠️レースの素材上、多少毛玉や、糸ツレがございます!

また注意して検品しておりますが、見落としがある場合もありますので、神経質な方には向かないお品です

⚠️レースの糸ツレについては、現状がわかりやすいように白い紙を入れて撮影しておりますので、ご確認ください

実際に着用した際は、目立ちにくいと思います。

⭐️EmiriaWizのワンピース、素敵です

匿名発送

#二次会

#パーティー

#誕生日

#夜

#スナック

#ラウンジ

#ガールズバー

14000-13500-13000-12500-10000

6.26

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エミリアウィズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

