ハーフリネンのバルーンパンツ 完成品

素材はオールシーズン対応の厚手ハーフリネン。表面はリネン糸、裏面は綿糸で織られた特殊生地で肌に触れる面が優しいです。ソフトながら適度なハリとコシがありしっかりした質感。

ウエスト部分に前タックと後部分は

ダーツあり。やや深めの股上でお尻の形を隠してくれるゆったり、楽な穿き心地です。

お手入れ:洗濯機ok

素材の詳細

▪️素材 リネン50%コットン50%

▪️生地の厚さ 厚手

▪️カラー 生成 (表:生成リネン 裏:オフ白コットン)

▪️着用期間 オールシーズン(真夏以外)

▪️サイズ M〜Lサイズ

(ヒップ周り92㎝まで)

▪️画像の平置寸法(およそ ㎝)

総丈: 90

股上: 前36後38

太もも巾: 36

股下: 60

裾巾 :19

ウエスト部分 ゴム伸び最大100㎝

※ ウエスト総ゴム(入替・調節可)

※ 股下寸法のみ ご希望の長さにします。(長くは出来ません)

▪️必ずお知らせ下さい

こちらのパンツのウエストはゴム仕様になっています。

着用される方のサイズにできるだけ近いゴムをお入れしたいと思いますので

次の中からウエスト周りを選んで下さい。①70㎝前後 ②75㎝前後 ③80㎝前後

▪️ご希望の股下寸法と

ウエスト周り①~③のいずれかを必ずお知らせ下さい。(実寸でもいいです)

ご不明な点や他にご要望などありましたらお気軽にご質問下さい。

カラー···生成 ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···リネン コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

