上品な Patagonia パタゴニア ビンテージ スプーンビルキャップ⑥ キャップ

パタゴニアのスプーンビルキャップです。

Made in USA

その当時でしか出さないパターンやファブリックを使用して作られているパタゴニアスプーンビルキャップ。

10年以上前にパタゴニアのキャップが好きで集めていました。今ではなかなかないパターンなので希少だと思います。

コレクション整理のため、お探しだった方はこの機会にどうぞ!

サイズ表記:L

後方アジャスターで調節可

※中古品ですので写真で判断の上、神経質な方はご遠慮願います。

※新品ではありません。ビンテージやアメカジ古着に

ご理解のある方のみで取引お願いします。

※タバコの臭いはありません。

※値下げ交渉はご遠慮ください。

※発送の際はツバが折れないよう小さくたたんで

梱包いたします。

パタゴニアのスプーンビルキャップです。Made in USAその当時でしか出さないパターンやファブリックを使用して作られているパタゴニアスプーンビルキャップ。10年以上前にパタゴニアのキャップが好きで集めていました。今ではなかなかないパターンなので希少だと思います。コレクション整理のため、お探しだった方はこの機会にどうぞ!サイズ表記:L後方アジャスターで調節可※中古品ですので写真で判断の上、神経質な方はご遠慮願います。※新品ではありません。ビンテージやアメカジ古着にご理解のある方のみで取引お願いします。※タバコの臭いはありません。※値下げ交渉はご遠慮ください。※発送の際はツバが折れないよう小さくたたんで梱包いたします。patagoniaOLDvintageclassicOUTDOORVENTEDDUCKBILL SPOONBILLCAP帽子古着骨董黒タグキャップスプーンビルベンテッドダックビルビンテージヴィンテージオールドクラシックアウトドアアメカジ

