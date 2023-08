ビームスプラス がキャプテンサンシャイン に別注したシャツです。

プルオーバーでたっぷりしたサイジングが今っぽくもありますが、綺麗な縫製や仕立てなので綺麗でクラシックに見えます。

サイズ36

着丈 75.5/肩幅 46.9/身幅 63.9/そで丈 26.9

価格26400円

カラー タッタソールチェック

2020年モデルだったと記憶しています。

状態は数回着用していますが、とても綺麗です。生地が極端に良いので、着込む程に光沢が増して良い雰囲気に育ちそうです。

以下ブランドサイトからです

上質なこだわりの生地

2019春夏シーズンに好評を博した<KAPTAIN SUNSHINE(キャプテン サンシャイン)> × <BEAMS PLUS(ビームス プラス)>の別注ボタンダウンシャツの第2弾。生地はエジプトのフィンクス綿を採用した、オリジナルファブリックの超長綿オックスフォード。旧式のシャトル織機にてゆっくりと織った生地はしなやかかつ、独特の光沢のある生地は自然な膨らみがあり、洗いこむほどに質感が増します。パターンは<KAPTAIN SUNSHINE>のインラインよりもやや小さいパターンにて型も別注しています。ショートスリーブはカジュアルさを強調したプルオーバー型。生地は無地のサックスカラーとタッターソールチェックの表情が異なる2種類で登場です。

キャプテンサンシャイン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャプテンサンシャイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

