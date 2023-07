6枚目にスタジオ写真時の写真追加しました!

ローブドフルール ♡ ドレス



こんにちは!

ローブ 新作ドレス

こちらは、フルオーダーをして作成をして頂きました。

アンバサダーホテルで出ている、クリスタルプリンセスアジュアをイメージして作成をして頂きました。

Aラインのドレスです。

色は水色になります。とっても可愛いですよ!

2022年の9月に、結婚式の披露宴で屋内で2時間程着用をしました。

2022年の10月にクリーニング済です。パニエ付きです。

こちらのドレスはアンバサダーホテルで結婚式を挙げる方で無いと、着れないデザインなので、探している方おすすめです(*^^*)

アンバサダーホテルのプリンセスドレスは30~40万?ぐらいするらしいです。

ドレスは9号を着ていたので、9号の方は着ていただけると思います。

私は身長156cmでヒール9cmで着用しました。私は体重56kgの時に着用しました。普段M~Lの洋服を着ています。

下記のサイズで作成をして頂いたので、参考に宜しくお願いします。

後ろはジッパーになります。

目立った傷や汚れなど見当たりませんが、素人によるチェックなので、綺麗な状態を求める方は購入を御遠慮下さい。

多少の値下げ可能ですのでコメントお待ちしております(*^^*)

3.4.5枚目の写真が、結婚式時の写真です。

肩幅 → 43 cm

バスト → 83 cm

アンダーバスト → 70cm

ウェスト → 67cm

ヒップ → 97cm

身長 → 156 cm

ヒールの高さ 9.5 cm

バスト&二の腕まわり一周 → 99 cm

体重 → 53kg

#フェアリーテイルウェディング #ディズニー #シンデレラ #水色 #ディズニーウェディング #ミラコスタ #プリンセス

#フェアリーテイル #結婚式 #前撮り #カラードレス #ウェディングドレス #ドレス #FTW #アンバサダーホテル #ブルー #水色 #ブルードレス #ココメロディ #ディズニープリンセス #LD3454

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

