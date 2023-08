お礼や感謝伝えるプチギフト sound 【新品】ambie earcuffs ブラック AM-TW01 イヤホンジャック

使用しないため出品いたします。

新品、未使用です。

頂いたもので、百貨店で購入された正規品になります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

使用しないため出品いたします。新品、未使用です。頂いたもので、百貨店で購入された正規品になります。ambie sound earcuffs AM TW01 ブラック人気モデル···ambieタイプ···耳かけ接続タイプ···ワイヤレス特徴···BluetoothTrue Wireless: NOT TRUE WIRELEWIREDWIRELESS: NO WIRELESScolor: BLACKコードレス種類: ワイヤードスポーツ対応有ドライバーユニット: ダイナミックバンドタイプ種類: イヤーフックタイププラグ種類: 4極丸型ヘッドセット属性: 携帯電話マイク有伝送種類: ワイヤードアナログタイプ...耳かけ接続タイプ...ワイヤレス構造...骨伝導Bluetoothバージョン...Bluetooth5.2Bluetoothコーデック...aptXAdaptiveカラー···ブラックカラー···ブラックカラー...ブラック

